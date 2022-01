Atlas VPN: sconto dell’86% per le festività!

Notizie come queste sottolineano quanto proteggersi sul web con un servizio come quello offerto da Atlas VPN sia molto importante.

Infatti, secondo i dati compilati e analizzati dalla società, gli hackers hanno attaccato le aziende più di 722 milioni di volte negli ultimi 30 giorni in tutto il mondo. Oltre il 73% di questi tentativi di hacking erano attacchi di malware.

Atlas VPN ha recuperato e organizzato i dati da Akamai, un colosso della sicurezza informatica che fornisce dati in tempo reale sugli attacchi informatici che colpiscono i propri clienti aziendali. Attualmente, sono responsabili della manutenzione tra il 15% e il 30% di tutto il traffico web in tutto il mondo.

Ciò significa che le minacce quotidiane ai siti aziendali è molto più alto.

Atlas VPN lancia allarme su rischi del web

I tipi di minaccia nel report sono suddivisi in tre categorie:

malware phishing attacchi di comando e controllo (C&C)

La maggior parte degli utenti di Internet sa cosa sono gli attacchi malware e phishing, ma non le minacce C&C.

Per queste ultime si intende il tentativo di assumere il controllo di un sistema e quindi rubare o eliminare i dati. Gli attacchi C&C possono anche essere utilizzati come parte di una truffa di phishing o un modo per infettare la rete con malware.

Akamai ha mitigato oltre 527 milioni di minacce malware solo negli ultimi 30 giorni. Quasi tre quarti di tutte le minacce incontrate dalle aziende erano attacchi di malware.

Anche gli attacchi informatici di comando e controllo sono una delle principali preoccupazioni. Gli attori delle minacce hanno inviato un totale di 157 milioni di attacchi C&C, che rappresentano il 22% di tutte le minacce. In media, le aziende hanno riscontrato ogni giorno sfiora i 5 milioni di minacce C&C.

Infine, gli attacchi di phishing sono stati rilevati meno frequentemente, ma totalizzano comunque 28 milioni di attacchi al mese o 1,2 milioni di tentativi di hacking al giorno. Gli attacchi di phishing rappresentavano solo il 5% del volume totale delle minacce.

Come difendersi?

E' noto come quasi tutte le aziende saranno attaccate da una serie di attacchi prima o poi. Anzi, per alcune aziende, soprattutto quelle di grandi dimensioni e più in vista, una raffica di attacchi ogni giorno è la norma.

Partiamo dal presupposto che la maggior parte delle aziende fornisca una formazione sulla sicurezza sufficiente ai propri dipendenti. Atlas VPN, per esempio, ritiene che molto importanti sono per esempio i test di phishing interni.

I test di phishing possono essere eseguiti da un team interno o assumendo una società di sicurezza informatica specializzata in questo particolare tipo di test di vulnerabilità.

