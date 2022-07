ATM Skimming: cos'è e come proteggersi dalla truffa

L’utilizzo del contante è sempre meno diffuso, grazie alla progressiva diffusione dei pagamenti elettronici. Ciò nonostante, molti ancora si affidano agli sportelli per il prelievo delle banconote. A loro è tesa una trappola che gli addetti ai lavori hanno battezzato ATM Skimming. Vediamo di cosa si tratta e in che modo proteggersi per evitare brutte sorprese.

Come funziona la truffa dell’ATM Skimming

Prendiamo come riferimento il post comparso sul blog di McAfee. La truffa, che interessa gli ATM (l’acronimo sta per Automated Teller Machine), si attua quando un criminale altera lo sportello posizionando un dispositivo che legge la carta inserita dalla malcapitata vittima per eseguire l’operazione, con la finalità di duplicarla e svuotare poi il conto su cui poggia. Con lo stesso obiettivo, intercetta il PIN digitato, mediante una videocamera ben nascosta o altri accorgimenti.

Per evitare di cadere nella trappola è utile adottare alcune precauzioni.

Guardare bene lo sportello scelto per il prelievo, anche se si trova in una filiale della propria banca. Se qualcosa sembra fuori posto o se sono presenti aggeggi strani, meglio non procedere e avvisare chi di dovere. Fare attenzione soprattutto alla fessura in cui inserire la tessera.

Coprire la tastiera mentre si digita il PIN, così che i malintenzionati non possano identificarlo.

Controllare con regolarità il saldo del proprio conto corrente per individuare eventuali ammanchi o addebiti sospetti.

Evitare, se possibile, di utilizzare sportelli posizionati in location come bar e ristoranti, poiché solitamente non controllati e maggiormente esposti all’azione dei criminali.

Scegliendo la protezione di McAfee Total Protection (oggi in sconto) potrai contare su un antivirus premium e su strumenti avanzati per la gestione dei dati. Tra questi è incluso anche un password manager per la gestione delle credenziali di accesso ai servizi online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.