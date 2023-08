ATP Master 1000 di Toronto: come guardare semifinali e finali in streaming

In questo week end si concluderà il torneo ATP Master 1000 di Toronto, uno dei principali eventi di tennis di questo mese, con le semifinali e poi la finale da guardare comodamente in diretta streaming. In tabellone c’è anche Jannik Sinner che punta alla vittoria finale nella finale di domenica 13 agosto.

Per seguire semifinali e finali dell’ATP Master 1000 di Toronto è possibile affidarsi a NOW, senza dover attivare abbonamenti di alcun tipo. Basta puntare sul Pass Sport di NOW che, con un costo di 14,99 euro per un mese, garantisce una visione illimitata di tutti i contenuti di Sky Sport e, quindi, anche di Sky Sport Tennis.

Per scoprire il programma degli eventi e attivare il Pass Sport basta collegarsi al sito di NOW, tramite il link qui di sotto. Con il pass mensile è possibile seguire anche il prossimo ATP Master 1000 di Cincinnati, che parte lunedì, oltre che rivedere tanti eventi passati, come il torneo di Wimbledon e l’ATP 1000 di Roma.

Come guardare l’ATP Master 1000 di Toronto e quando ci sono semifinali e finali

Il programma dell’ATP Master 1000 di Toronto è già definito. La prossima diretta è in programma dalle 20.30 ora italiana del 12 agosto, per seguire le semifinali che si svolgeranno una dietro l’altra. Domnica 13 agosto, a partire dalle 22 ora italiana, è in programma la finale che potrebbe vedere Jannik Sinner tra i protagonisti.

Tutte le dirette sono disponibili, senza abbonamento, in streaming su NOW.

Per tutti i dettagli in merito è possibile fare riferimento direttamente al link riportato qui di sotto.

