Attacco contro 1,6 milioni di siti WordPress

Gli esperti di Wordfence hanno rilevato un attacco in corso contro oltre 1,6 milioni di siti WordPress e provenienti da oltre 16.000 indirizzi IP. I cybercriminali hanno sfruttato le vulnerabilità presenti in quattro plugin e quindici temi Epsilon Framework per assumere il ruolo di amministratore e quindi prendere il controllo del sito. È necessario installare gli aggiornamenti al più presto o rimuovere plugin e temi non utilizzati.

Siti WordPress: attenzione a plugin e temi

Gli attacchi sono iniziati il 7 dicembre. I sistemi di Wordfence ha rilevato quasi 14 milioni di attacchi fino al 9 dicembre. Sfruttando le vulnerabilità di quattro plugin e quindici temi, i cybercriminali hanno attivato l'opzione users_can_register e impostato l'opzione default_role a “administrator“. In questo modo possono effettuare la registrazione al sito e diventare amministratori.

Questi sono i plugin e le versioni vulnerabili:

PublishPress Capabilities <= 2.3

Kiwi Social Plugin <= 2.0.10

Pinterest Automatic <= 4.14.3

WordPress Automatic <= 3.53.2

Questi sono invece i temi Epsilon Framework vulnerabili:

Shapely <=1.2.8

NewsMag <=2.4.1

Activello <=1.4.1

Illdy <=2.1.6

Allegiant <=1.2.5

Newspaper X <=1.3.1

Pixova Lite <=2.0.6

Brilliance <=1.2.9

MedZone Lite <=1.2.5

Regina Lite <=2.0.5

Transcend <=1.1.9

Affluent <1.1.0

Bonkers <=1.0.5

Antreas <=1.0.6

Per il tema NatureMag Lite non è stato rilasciato l'aggiornamento che risolve la vulnerabilità, quindi è fortemente consigliata la sua disinstallazione.

I proprietari dei siti devono controllare ed eventualmente cancellare ogni account sospetto. Inoltre nelle impostazioni generali di WordPress non deve essere spuntata la casella “Chiunque può registrarsi” e deve essere scelto correttamente il ruolo predefinito per i nuovi utenti (ovviamente mai scegliere amministratore).