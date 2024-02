Avalanche e Solana si contendono con un aumento del 250% già quest'anno

Mentre Avalanche (AVAX) e Solana (SOL) hanno registrato enormi guadagni lo scorso anno, gli investitori sono ora alla ricerca della prossima criptovaluta da aggiungere ai loro portafogli. Gli occhi si stanno rivolgendo a Pullix, un promettente nuovo arrivato con un’impressionante spinta del 250% durante un evento di prevendita in corso. Ma cos’è Pullix e perché viene pubblicizzato come la risorsa da tenere d’occhio nei prossimi mesi?

Successo nella prevendita per Pullix (PLX) in un contesto di perturbazione del mercato

Pullix rappresenta un cambiamento nel settore degli scambi di criptovalute. Mentre gli scambi centralizzati (CEX) semplificano lo scambio di risorse crittografiche, gli scambi decentralizzati (DEX) stanno guadagnando popolarità poiché offrono un modo più sicuro e trasparente per fare trading.

Pullix è uno scambio ibrido emergente che mira ad affrontare alcune delle sfide chiave che devono affrontare sia le piattaforme CEX che DEX. Offre un’interfaccia user-friendly e un’elevata liquidità, come gli scambi centralizzati, ma con la sicurezza e la trasparenza non custodite degli scambi decentralizzati.

Pullix soddisfa tutte le esigenze di ciò che i trader cercano quando ambiscono ad una piattaforma di trading affidabile ed efficiente. I 7,5 milioni di dollari raccolti e l’aumento del prezzo del 250% nella prevendita di Pullix testimoniano la domanda per questo tipo di scambio.

Ma non è solo il mercato degli scambi di criptovalute che Pullix sta rivoluzionando: i trader hanno accesso diretto ai mercati di azioni, materie prime, ETF, criptovalute e forex. Non sono richiesti controlli AML o KYC e i trader possono usufruire di commissioni di transazione basse, negoziazione di margini, ordini limite, stop-loss e altro ancora.

Il token PLX è il token nativo dell’exchange Pullix ed è progettato per essere la spina dorsale del suo ecosistema. Godrà di molteplici casi d’uso, inclusi premi per il supporto del pool di liquidità della piattaforma, diritti di governance, accesso prioritario a nuove funzionalità e quotazioni e commissioni di negoziazione scontate.

Gli investitori possono acquistare token PLX a soli $ 0,14 nella fase finale di prevendita. Con il lancio della piattaforma previsto tra poche settimane, questa potrebbe essere un’eccellente opportunità per entrare nel vivo di ciò che gli analisti prevedono potrebbe aumentare di valore 100 volte nei prossimi anni.

Avalanche (AVAX) vede la crescita con la partnership con JP Morgan

Avalanche (AVAX) si pubblicizza come “la blockchain più adatta agli sviluppatori” grazie alla sua architettura a prova di futuro dotata di sottoreti personalizzabili e comunicazione cross-chain.

Anche se Avalanche deve ancora raggiungere Ethereum in termini di utilizzo, la crescita del TVL fino agli attuali 882 milioni di dollari mostra uno sviluppo positivo e un ecosistema in crescita. Il token nativo di Avalanche, AVAX, è cresciuto di oltre il 50% dall’inizio del breakdown.

Un notevole catalizzatore del successo di Avalanche è la sua adozione da parte di JP Morgan per tokenizzare e gestire le risorse digitali. Sebbene JP Morgan stia ancora solo sondando il terreno, questa partnership ha attirato l’attenzione su Avalanche e sul suo potenziale come valida piattaforma blockchain per uso istituzionale.

L’analisi tecnica del grafico Avalanche mostra quota 50$ come livello di resistenza chiave che deve essere superato per continuare il trend rialzista. Un forte supporto può essere trovato ai livelli 20$ e 30$. Gli analisti notano che il raggiungimento dell’ATH di Solana dal 2021 darebbe ad Avalanche un prezzo di 205$, quindi spingere a 300$ la corsa al rialzo del 2024 è una previsione ragionevole.

Ripresa ed espansione della DeFi di Solana (SOL)

Solana è stata liquidata come “spazzatura centralizzata” durante il mercato ribassista del 2022, in particolare con FTX di Sam Bankman-Fried che è diventato uno dei principali sponsor dell’ecosistema Solana. Ciò che Solana ha fatto da allora è stato a dir poco straordinario.

Il prezzo di Solana è passato da meno di 8 dollari all’inizio del 2023 a oltre 120 dollari solo un anno dopo. Un guadagno così grande per una delle principali criptovalute è quasi inaudito, ma mostra la netta inversione di tendenza del sentiment nei confronti di Solana e del suo potenziale come piattaforma blockchain.

La crescita di Solana è stata guidata dalla rapida espansione della finanza decentralizzata (DeFi) sulla rete, con il TVL cresciuto da 210 milioni di dollari nel 2023 a un TVL di esattamente 2 miliardi di dollari oggi. È chiaro che le commissioni estremamente basse di Solana la rendono la scelta migliore per le applicazioni DeFi che richiedono elevate velocità di transazione e bassi costi.

I tecnici grafici notano che la traiettoria dei prezzi di Solana dipende dalla rottura del livello di resistenza di 120 dollari, mentre si può trovare un forte supporto al livello di 80 dollari. L’analisi fondamentale suggerisce che Solana sta raggiungendo Ethereum, quindi superare il massimo storico di 260 dollari non sarà un problema già nel 2024.

In collaborazione con LocxLabs

