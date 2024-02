Avalanche punta alla ripresa, Borroe Finance attira investitori

Nel panorama incerto del mondo delle criptovalute, gli investitori e i trader sono attenti alle tendenze sul mercato. Avalanche (AVAX) ha guadagnato una notevole trazione con il lancio di Vryx. D’altra parte, uno dei nuovi progetti DeFi, Borroe Finance ($ROE), ha rubato la scena con il suo straordinario successo di prevendita. Gli investitori più accorti stanno preferendo $ROE a AVAX per ottenere guadagni esponenziali. Scopriamo di più.

Avalanche ha presentato una nuova soluzione di scaling

Il 26 gennaio 2024, Avalanche ha presentato Vryx, la soluzione di scaling che consente di ottenere il miglior throughput e latenza della categoria per gli sviluppatori che realizzano blockchain con HyperSDK. Grazie a questa soluzione, Avalanche spera di raggiungere le 100.000 transazioni al secondo. Inoltre, Vryx sarà il meccanismo principale per garantire le migliori prestazioni di Avalanche.

A seguito del suo continuo declino, Avalanche ha anticipato l’introduzione di Vryx. Dopo il lancio, Avalanche ha registrato un rialzo nonostante le candele rosse. Il 26 gennaio, AVAX si trovava a circa 30,00 $. Questo lancio ha alimentato l’andamento del prezzo di AVAX, che è salito a circa 37,00 $ il 4 febbraio. Considerato questo incredibile balzo, AVAX ha segnato un guadagno del 23,33% tra i vari periodi di tempo.

Analizzando la recente azione dei prezzi di Avalanche, AVAX è stata sul punto di recuperare, mostrando segnali rialzisti. Inoltre, l’indicatore RSI di AVAX è salito significativamente al di sopra del livello neutro, rafforzando il sentimento positivo sul mercato.

Quindi, il prezzo di AVAX può superare i 50,00 $? Molti investitori stanno monitorando attentamente i movimenti del prezzo. Gli analisti di criptovalute ipotizzano che se la domanda di Avalanche continuerà a salire, il prezzo dell’altcoin raggiungerà i 50,00 $ entro la fine del 2024.

Nonostante ciò, gli investitori sono più attratti da un nuovo token emergente, $ROE, a seguito delle sue allettanti proiezioni al rialzo.

Borroe Finance ottiene grandi apprezzamenti da parte degli investitori esperti

Appena lanciato nel luglio 2023, Borroe Finance ha fatto passi da gigante nel panorama della DeFi. Inoltre, Borroe Finance sta raccogliendo un’enorme attenzione da parte degli investitori con un patrimonio elevato, perché ha lanciato una piattaforma di crowdfunding rivoluzionaria nello spazio Web3.

In qualità di marketplace di finanziamenti NFT alimentato dall’AI, Borroe Finance aiuta gli operatori e i business di Web3 a raccogliere fondi istantanei. Questa utilità reale ha fatto salire alle stelle le richieste di $ROE. Gli esperti sostengono addirittura che $ROE sia diventato uno dei lanci di token più virali.

Grazie a una forte enfasi sulle pool di liquidità e sulle dApp (applicazioni decentralizzate), Borroe Finance sottolinea un’identità decentralizzata che attrae molti appassionati di DeFi. Questo ha fatto sì che Borroe Finance eccellesse nelle fasi di prevendita in corso. È interessante notare che Borroe Finance ha già raccolto oltre 2,75 milioni di dollari nella sua prevendita. La vendita di token $ROE ha registrato più di 230 milioni di token venduti finora.

Inoltre, Borroe Finance offre un’incredibile dinamica dei prezzi. In questa fase, $ROE ha un prezzo interessante di 0,0190 $. L’impennata imminente deve ancora arrivare. Una volta terminata la prevendita, $ROE verrà rilasciato sui DEX (exchange decentralizzati) a 0,0400 $. Pertanto, gli early adopter potranno beneficiare di un’impennata del 300% sul loro investimento.

Grazie a questi numeri incredibili, gli investitori sono piuttosto ottimisti riguardo ai token $ROE. Ritengono che $ROE sia uno dei migliori investimenti in criptovalute. Segui l’emozionante viaggio di Borroe Finance mentre lo slancio di $ROE continua a crescere.

