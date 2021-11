Avast Antivirus Business: prendi 3 anni, paghi 2!

Avast pensa alle aziende anche in occasione del Black Friday, rilanciando una promozione importante sul pacchetto Business Antivirus Pro Plus. Non si tratta di tagli di prezzo di alcun tipo sull’antivirus in sé, bensì di un’offerta che consente di ottenere 3 anni di servizio al prezzo di due. Insomma, potrete proteggere la vostra azienda pagando 76,57 Euro anziché 107,84 Euro!

Avast Business Antivirus Pro Plus, acquista tre mesi e ne ottieni uno gratis!

Quando si parla di Avast si va sul sicuro: il fornitore di antivirus è da tempo noto sul mercato come uno dei più affidabili a disposizione di qualsiasi clientela. Siete semplici utenti? Il pacchetto base vi soddisferà. Siete titolari o tecnici IT di un’azienda di piccole-medie dimensioni? Troverete i pacchetti Avast Business Antivirus.

Di cosa si occupa Avast Business Antivirus Pro Plus? Si tratta del servizio completo che consente di proteggere anche server ed endpoint aziendali da minacce avanzate, dai malware ai ransomware. Il tutto avviene grazie a un sistema basato su intelligenza artificiale e machine learning, il quale si occupa dell’analisi proattiva delle minacce con il supporto di un database cloud. In questo modo, riesce a rimanere sempre aggiornato sui pericoli dell’ultimo minuto. In aggiunta, Avast Business Pro Plus protegge l’identità del dispositivo nelle reti Wi-Fi pubbliche e rimuove file obsoleti per velocizzare PC Windows o macOS che sia.

Avast Business Antivirus Pro Plus normalmente costa 51,35 Euro all’anno per proteggere un singolo dispositivo. Tuttavia, per il Black Friday, acquistando tre anni a 76,57 Euro ne otterrete uno gratis. Il prezzo aumenterà proporzionalmente aumentando il numero di dispositivi supportati. Per esempio, portandolo a 2 dovrete pagare 153,13 Euro. Passando a 5, invece, sarà necessaria una spesa pari a 344,56 Euro. Tutti i prezzi sono IVA esclusa e Avast garantisce il rimborso entro 30 giorni in caso di insoddisfazione o problemi tecnici.