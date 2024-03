Babbel: un metodo flessibile e personalizzato per imparare nuove lingue

Babbel si presenta come una soluzione moderna e flessibile per l’apprendimento linguistico offrendo un’ ampia scelta di lingue disponibili, incluse inglese, spagnolo, tedesco, francese, e altre lingue meno comuni come l’olandese e il svedese.

Apprendimento linguistico digitale

Babbel promette un’esperienza di apprendimento dinamica e coinvolgente, la piattaforma offre una combinazione di lezioni, podcast e giochi per mantenere l’interesse degli studenti. Gli utenti possono creare una routine di studio su misura che si adatta al loro stile di vita, integrando lezioni, giochi e podcast per un’esperienza di apprendimento coinvolgente ed efficace.

La piattaforma offre materiali didattici adatti ad ogni al livello, agli interessi e allo stile di vita di ogni utente. Feedback in tempo reale e il sistema di riconoscimento vocale sono pensati per aiutare a migliorare la pronuncia, mentre i dialoghi interattivi e i consigli grammaticali rafforzano le competenze conversazionali.

Babbel Live

Una caratteristica distintiva di Babbel è rappresentato dalle videolezioni di Babbel Live, condotte da insegnanti qualificati in piccoli gruppi. Questo consente agli studenti di esercitarsi nella conversazione in un contesto interattivo, scegliendo lezioni che si adattano ai propri impegni e obiettivi di apprendimento.

Oltre le lezioni: podcast e rivista online

Oltre alle lezioni tradizionali, Babbel offre podcast informativi e una rivista online. Questi strumenti non solo supportano l’apprendimento linguistico ma forniscono anche un’immersione nella cultura che circonda la lingua studiata, arricchendo l’esperienza educativa.

Opzioni di abbonamento

Babbel è accessibile con diverse opzioni di abbonamento, da pacchetti trimestrali a quelli annuali, fino all’offerta Lifetime per un accesso illimitato a tutte le lingue. Questa flessibilità nell’abbonamento permette agli utenti di scegliere l’opzione più adatta alle loro esigenze e al loro impegno nel lungo periodo.

3 mesi: €11,99 al mese.

€11,99 al mese. 6 mesi: €8,99 al mese, con un risparmio del 50%.

€8,99 al mese, con un risparmio del 50%. 12 mesi: €5,99 al mese.

€5,99 al mese. Lifetime: €299,99 per un accesso illimitato.

Per conoscere l’offerta completa di Babbel clicca qui.