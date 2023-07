Barbienheimer: occhio alle truffe su Barbie e Oppenheimer

Il mirino dei cybercriminali punta sempre nella direzione dei temi più cercati e caldi del momento: da qui il fenomeno Barbienheimer. È legato all’uscita nei cinema, quasi in contemporanea, dei due film più attesi dell’anno ovvero Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan. Raccontano storie del tutto diverse tra loro, ma poco importa ai malintenzionati, desiderosi di sfruttare i rispettivi trend per mettere a segno i loro colpi. Kaspersky (che oggi propone la suite Premium con il 50% di sconto) ha analizzato quando sta accadendo.

Il fenomeno Barbienheimer analizzato da Kaspersky

I delinquenti del mondo online si stanno concentrando soprattutto sul phishing, catturando l’attenzione delle potenziali vittime e cercando così di allungare le mani sui loro dati e sul loro denaro. Uno dei siti scoperti (visibile qui sotto) invita a comprare edizioni limitate delle celebri bambole Mattel a prezzi vantaggiosi. Ovviamente, si tratta di un raggiro.

Oltre ai rischi finanziari, questa truffa comporta anche seri problemi di privacy, poiché i dati rubati potrebbero essere venduti sul Dark Web Market.

Per quanto riguarda invece Oppenheimer (nelle sale USA dal 21 luglio e in Italia dal 23 agosto), i cybercriminali hanno allestito pagine fasulle per lo streaming gratis del film, chiedendo il pagamento di una cifra irrisoria per procedere alla visione. Così facendo, sono in grado di rubare le informazioni relative a carte e conti, con tutto ciò che ne consegue.

La prima regola da seguire per la propria sicurezza è dunque quella del buon senso, evitando di farsi tentare da offerte apparentemente troppo vantaggiose o addirittura oltre il limite della legalità. Questo il commento di Olga Svistunova, Security Expert di Kaspersky.

Le anteprime e gli eventi più interessanti portano con sé una grande aspettativa, ma nonostante l’eccitazione, è fondamentale essere attenti e attenersi alle regole di base della sicurezza online. Sebbene l’esperienza sia entusiasmante, non dobbiamo dimenticare i rischi. Restando vigili e mettendo in pratica le abitudini online sicure, possiamo apprezzare pienamente l’esperienza di Barbie e di Oppenheimer, continuando però a evitare le minacce informatiche che sono in agguato nel mondo digitale.

