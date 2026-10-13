Batteria capiente, generoso display e IP68: ecco il Samsung Galaxy A57 5G

Se la scelta ricade su uno smartphone medio gamma per una questione di qualità prezzo allora approfitta di questa ottima occasione che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi ottenere il Samsung Galaxy A57 5G a 439,49 euro, invece che 679,90 euro.

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Samsung Galaxy A57 5G: non c’è un medio gamma come lui

Il Samsung Galaxy A57 5G si distingue tra gli altri medio gamma per prestazioni, maneggevolezza, resistenza e autonomia. Andiamo con ordine. A bordo troviamo l’ottimo processore Exynos 1680 a 4 nm con 8 GB di RAM a supporto e potrai dunque tranquillamente affrontare anche i giochi di ultima generazione. Lato design troviamo un telaio in alluminio con un peso di soli 174 grammi, uno spessore di 6,9 mm e la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere.

Gode di un generoso display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità di picco da 1800 nit che risulta visibile anche alla luce del sole. La fotocamera posteriore garantisce ottime foto, anche se non è di prima fascia, con un sensore posteriore principale da 50 MP, grandangolare da 12 MP con zoom digitale fino a 10x e fotocamera frontale da 12 MP. Ottima la batteria da 5000 mAh che ti permette di fare un’intera giornata sotto stress senza problemi, e che ha la ricarica rapida da 45 W. In questa versione ci sono 256 GB di memoria interna.

Magari a prezzo pieno non è il medio gamma da prendere a occhi chiusi, ma con questo sconto assolutamente sì. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A57 5G a 439,49 euro, invece che 679,90 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.