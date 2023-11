Beelink MINI S12 Pro: Mini PC in doppio sconto

Perfetto per la produttività, ma con caratteristiche che lo rendono adatto anche a studio e intrattenimento multimediale, Beelink MINI S12 Pro è in doppio sconto su Amazon. Alla riduzione di prezzo applicata in automatico sul Mini PC si aggiunge un coupon da attivare per far crollare definitivamente la spesa. Passiamo in rassegna i suoi principali punti di forza.

L’offerta di Amazon (sconto+coupon) per il Mini PC di Beelink

Il comparto hardware è di tutto rispetto come dimostrano le specifiche tecniche integrate: processore Intel N100 con architettura Alder Lake e GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 2280 da 500 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, slot Ethernet, quattro porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K e jack audio. Il design è molto compatto e ottimizzato in modo da favorire una corretta dissipazione del calore, pur garantendo un funzionamento sempre silenzioso. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare Beelink MINI S12 Pro, nella configurazione appena descritta, al prezzo finale di 199 euro invece di 279 euro come da listino, grazie al doppio sconto dal valore di 80 euro applicato in parte in automatico e in parte attraverso un coupon da attivare. La confezione include l’alimentatore, una cavo HDMI, una staffa per l’eventuale montaggio dietro al monitor e il manuale.

La spedizione è gestita da Amazon con al consegna gratuita a domicilio assicurata in pochi giorni. Verificare comunque le tempistiche nella descrizione completa, variano in base al numero delle unità disponibili.

