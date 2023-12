Bitcoin e Ripple pronti a dominare la Bull Run del 2024, Presale di Pullix a Pieno Ritmo

Leonardo Gamberale Pubblicato il 27 dic 2023

Bitcoin e Ripple si stanno preparando per una bull run in seguito a decisioni regolamentari nel primo trimestre. Mentre le commissioni di transazione di Bitcoin aumentano dopo l’halving di aprile, Ripple è su una traiettoria ascendente. Nel frattempo, un nuovo token, Pullix, sta generando un enorme interesse nella sua fase di presale.

Bitcoin: Calma Prima della Tempesta

Stiamo vivendo una calma prima della tempesta poiché Bitcoin è salito dell’1,92% nell’ultima settimana e sceso dello 0,92% oggi. Mentre il 13,30% di aumento mensile mostra ottimismo nel mercato.

Con il patteggiamento di $4 miliardi preso da Binance, i tori hanno guadagnato forza nel mercato delle cripto. Se la SEC approverà gli ETF di Bitcoin a gennaio, ci sarà un enorme bull run nel 2024. Secondo Bloomberg Intelligence, gli ETF di Bitcoin potrebbero essere un’industria da $100 miliardi. Questa approvazione spingerebbe Bitcoin oltre il suo massimo storico.

Mentre l’halving di Bitcoin di aprile si avvicina, segna un altro motivo che potrebbe far decollare la traiettoria ascendente di Bitcoin. Tradizionalmente, i miner devono vendere i loro Bitcoin per pagare le elevate bollette elettriche. Questo crea una pressione di vendita. Tuttavia, poiché l’halving di Bitcoin riducono del 50% il tasso di inflazione di Bitcoin, anche la pressione di vendita si dimezza.

Questo è estremamente importante nel creare un momento rialzista. Specialmente considerando che la SEC potrebbe approvare gli ETF di Bitcoin a gennaio. Potremmo vedere una crescita che non abbiamo visto da molto tempo, molto prima della fine dell’anno.

È probabilmente il momento di “hodl” nel decimo anno dell’anniversario leggendario di HODL.

Ripple: Transazioni Veloci e Economiche Aprono la Strada a Nuove Partnership e Progetti

Ripple ha stagnato un po’ durante l’ultimo mese. Tuttavia, Coinbase, Kraken e altre piattaforme di scambio hanno riabilitato il trading di Ripple sulle loro piattaforme dopo la sentenza della SEC secondo cui Ripple non è un titolo. Con questo ostacolo superato, è più probabile che Ripple possa sfruttare i suoi vantaggi.

Nonostante ci sia ancora controllo sulla sua natura centralizzata nel mercato delle cripto, tempi di transazione veloci, basse commissioni e alta scalabilità stanno attirando più persone grazie al suo caso d’uso.

Considerando l’approvazione degli ETF di Bitcoin a gennaio (se avviene) e il halving di Bitcoin ad aprile, ci sarà una massiccia crescita delle cripto. Con la crescita monumentale di Bitcoin nel primo e secondo trimestre, Ripple seguirà.

Presale di Pullix a Pieno Ritmo in Vista del Lancio nel Primo Trimestre

Quando il primo trimestre si avvicina e l’approvazione della SEC spinge Bitcoin e Ripple verso l’alto, c’è un altro token che beneficerà enormemente. Pullix è un ibrido CEX&DEX, che offre il meglio di entrambi i mondi.

Oltre al controllo delle tue chiavi private, ottieni l’accesso a strumenti di trading avanzati e la condivisione dei ricavi dalla piattaforma stessa. Nessun altro DEX ha questi strumenti di trading, né alcun CEX ti dà il controllo delle tue chiavi private.

Pullix ti permette di usare il suo libro ordini che funziona off-chain, permettendo transazioni veloci ed economiche e offrendoti anche strumenti di trading esclusivi dei CEX. Finora non hai potuto usare la leva su un DEX. Bene, ora puoi. I DEX non hanno finora giovato ai trader a causa della loro mancanza di funzioni. Niente stop loss, niente take profit, niente leve, nulla.

In passato, molti CEX non sono riusciti a proteggere i loro fondi, rovinando finanziariamente i loro utenti. Con Pullix, questi problemi vengono evitati, poiché controlli i tuoi fondi durante la tua esperienza di trading. Sei anche premiato dal programma di condivisione dei ricavi solo per il fatto di fare trading. Che tu vinca o perda, non importa.

Questo approccio ibrido ha generato un enorme interesse poiché la presale è già nella Fase 3. Gli analisti prevedono una crescita del 580% durante la presale e un 100x alla data di lancio.

