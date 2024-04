Bitcoin, momento chiave con l'halving: scegli Kraken

Il 17 aprile dovrebbe andare in scena l’appuntamento con l’halving di Bitcoin, una tappa fondamentale nel percorso evolutivo della criptovaluta. Utilizzare il condizionale è d’obbligo: non vi è una certezza assoluta sulla data, ma con tutta probabilità sarà quella o, in alternativa, i giorni precedente o successivo. L’attesa dell’evento ha fin qui innescato una forte crescita per il prezzo dell’asset, arrivato di recente a far segnare un nuovo record storico, attirando l’attenzione sia di coloro già attivi da tempo su questo fronte che dei nuovi investitori. Se anche tu sei tra questi, puoi scegliere l’exchange Kraken per creare e gestire il tuo portafoglio.

Bitcoin: Kraken è l’exchange per tutti

La piattaforma, che già conta oltre 10 milioni di clienti ed è attiva in più di 190 paesi a livello globale, muove transazioni per un ammontare che supera i 207 miliardi di dollari su base trimestrale. È possibile aprire un account gratuito, collegare un metodo di pagamento e iniziare ad acquistare in pochi minuti, scegliendo tra più di 200 criptovalute: ci sono Ethereum, Dogecoin, USD Coin, Solana, Ripple, TRON, Monero e molte altre ancora. Dai uno sguardo all’elenco completo nella pagina dedicata.

Tornando alla questione halving, quali saranno le sue conseguenze sull’andamento dell’asset? Come sempre, invitiamo a valutare ogni previsione con estrema cautela, considerando la sua stessa natura. Gli analisti fanno comunque riferimento a una possibile ulteriore crescita del prezzo. Dopotutto, tra gli obiettivi del dimezzamento c’è proprio quello di contrastarne la svalutazione, limitando il volume delle nuove monete emesse.

Il debutto di Kraken risale all’ormai lontano 2013, agli albori di Bitcoin. È uno degli exchange più longevi nell’ambito delle criptovalute. Per scoprire tutti gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma ti invitiamo a dare uno sguardo al sito ufficiale.