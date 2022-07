I nuovi cripto indici per investire su Bitpanda

Diversificare il propri portafoglio di investimento così da ottimizzare le opportunità di guadagno, pur acquistando asset appartenenti a uno specifico ambito: è possibile, grazie ai cripto indici di Bitpanda. Oggi, la piattaforma ne introduce quattro nuovi, inerenti ad altrettanti settori emergenti. Vediamo quali sono e come funzionano.

Lo sai, non smettiamo mai di cercare nuovi modi per permetterti di investire in un’ampia gamma di progetti cripto, diversificando così il tuo portafoglio. Per questo sono arrivati su Bitpanda quattro nuovi cripto indici: ora puoi investire in coin e token accomunati da un tema centrale.