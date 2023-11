Black Friday Incogni: rimuovi i tuoi dati online e risparmia il 55%

Incogni è un servizio di rimozione dei dati che contatta i data broker per conto degli utenti e richiede la rimozione delle loro informazioni personali dai database online. Ciò permette di risparmiare molto tempo, poiché non bisogna inviare richieste di rimozione dei dati, una alla volta e ad ogni singolo data broker, ma sarà il servizio ad occuparsi di tutto. La mission di Incogni è aiutare le persone a proteggere la propria privacy online. Se desideri far rimuovere i tuoi dati online, non ti resta che affidarsi a questo servizio. In occasione del Black Friday 2023 puoi anche approfittare di uno sconto eccezionale, che ti permette di risparmiare il 55% sul piano annuale. Utilizzando il coupon “BF2023”, potrai pagare soltanto 6,49 euro al mese, anziché 12,99 euro al mese (il prezzo del piano mensile).

Come funziona Incogni

Per iniziare ad utilizzare il servizio ti basteranno pochi minuti. In primis dovrai creare il tuo account, indicando i dati sensibili e le informazioni di cui desideri richiedere la rimozione. Una volta concessa l’autorizzazione a procedere a Incogni, non dovrai fare altro. Tra i dati online che il servizio contribuisce a rimuovere ci sono: nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzi e-mail, data di nascita, dati finanziari, dati medici, dati di navigazione, ecc. Il tempo necessario per rimuovere i dati dai database varia a seconda del data broker e della quantità di dati che devono essere rimossi. In genere, i dati vengono rimossi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Se questa dovesse essere rifiutata, Incogni ti informerà del motivo del rifiuto. In alcuni casi, puoi presentare un’ulteriore richiesta di rimozione.

Incogni è un ottimo metodo di prevenzione contro attacchi informatici, tentativi di phishing o di furto di identità, poiché tiene al sicuro le tue informazioni. Inoltre, migliorerai la tua privacy, impedendo ai data broker di raccogliere e vendere le tue informazioni a terzi. Infine, potrai anche eliminare le tue informazioni dai profili ombra, ovvero quei profili creati a tua insaputa dalle aziende, che contengono tutte le tue informazioni (non sono visibili pubblicamente). Incogni è un servizio affidabile che può aiutarti a proteggere la tua privacy online. Sei preoccupato per la sicurezza delle tue informazioni sensibili? Attiva il servizio e risparmia sul primo anno di abbonamento.

