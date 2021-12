45 milioni alle imprese per blockchain, IA e IoT

La firme di Giancarlo Giorgetti (Ministro dello Sviluppo Economico) e Daniele Franco (Ministro dell'Economia e delle Finanze), apposte oggi sul decreto attuativo, rendono accessibile il fondo da 45 milioni di euro destinato alle imprese operanti nei territori delle blockchain, dell'intelligenza artificiale e della Internet of Things.

L'obiettivo dichiarato è quello di promuovere la competitività e la produttività all'interno del paese, facendo leva sui progetti di ricerca e innovazione tecnologica. Ne beneficeranno in particolare le attività localizzate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, alle quali è riservata una quota.

La capacità d'innovazione è la premessa per rafforzare e far diventare competitivo il sistema produttivo del nostro Paese di fronte alle sfide della transizione digitale. Il MISE sostiene la nascita e la crescita di imprese innovative, favorendo lo sviluppo e il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca alle imprese, anche attraverso la sperimentazione, l'utilizzo e la diffusione di soluzione innovative come l'intelligenza artificiale e la blockchain.