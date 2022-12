BMAX MaxMini B1: Mini PC, MAXI SCONTO

Molto compatto, ma versatile e abbastanza potente da poter gestire le operazioni base della produttività: è BMAX MaxMini B1, il Mini PC proposto oggi a prezzo stracciato su Amazon. Il sistema operativo è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft.

BMAX MaxMini B1: grande sconto sul Mini PC

Passiamo in rassegna le sue specifiche tecniche più importanti: processore Intel Celeron 3060, GPU Intel HD Graphics 400, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per lo storage (espandibile fino a 1 TB), slot microSD, uscite video VGA e HDMI con supporto alle configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, porte USB 3.0 e 2.0, Ethernet, WiFi dual band, Bluetooth e jack audio da 3,5 mm. Se hai bisogno di conoscere altri dettagli, li trovi tutti nella scheda del prodotto.

In questo momento, fino all’esaurimento delle unità in promozione, hai la possibilità di acquistare il Mini PC di BMAX (modello MaxMini B1) al prezzo finale di soli 109 euro, grazie allo sconto Amazon in corso.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: se lo ordini subito, entro fine settimana sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.