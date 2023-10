Mini PC BMAX con Windows 11 a soli 99 euro

BMAX B1 Plus è la scelta consigliata per chi vuol mettere sulla scrivania un Mini PC economico, ma al tempo stesso completo e versatile. Oggi è in vendita su Amazon al prezzo di soli 99 euro, il minimo storico da quando si trova nel catalogo dell’e-commerce. Può tornare utile nell’ambito della produttività quotidiana, per lo studio e nel tempo libero per l’intrattenimento multimediale.

BMAX B1 Plus: solo 99 euro per il Mini PC

Ecco le specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron N40000, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna eMMC per l’archiviazione dei dati, moduli WiFi e Bluetooth 4.2, slot Ethernet, porte USB 3.0 e 2.0, lettore microSD, jack audio e uscita video HDMI con supporto alla risoluzione 4K. Nell’immagine qui sotto il contenuto della confezione, mentre per maggiori informazioni a proposito di caratteristiche e funzionalità rimandiamo alla descrizione completa.

Sono inclusi l’alimentatore, un cavo HDMI, il manuale di istruzioni e l’occorrente per chi vuole montarlo dietro allo schermo. In questo momento è possibile acquistare BMAX B1 Plus al prezzo di soli 99 euro, il suo minimo storico. Ha disponibilità immediata.

Scegliendo di effettuare subito l’ordine si riceverà il Mini PC direttamente a casa già entro domani, con spedizione gratuita e consegna a domicilio senza spese aggiuntive.

