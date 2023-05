Voucher connettività 2023 (Veneto): bonus per imprese e privati

Per sostenere la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese il Ministero dello Sviluppo economico ha istituito il cosiddetto voucher connettività. L’agevolazione prevede un contributo economico per l’adesione a servizi di connettività a banda ultralarga di durata pari a 18 o 24 mesi.

Grazie all’approvazione da parte della Commissione Ue della proroga richiesta dal governo italiano, le imprese e i liberi professionisti potranno richiedere il bonus connettività fino al 31 dicembre 2023.

In questo articolo ci concentreremo in particolare sul voucher connettività per le imprese e le partite IVA del Veneto, presentando una breve panoramica dei soggetti coinvolti. Inoltre, riporteremo informazioni utili su come presentare domanda per il bonus e sulla normativa di riferimento.

A chi si rivolge il bonus connettività

Il voucher connettività si rivolge sia alle imprese che ai professionisti. All’inizio la platea dei beneficiari era costituita soltanto dalle aziende, in seguito però il governo ha deciso di includere anche i titolari di partita Iva che esercitano una professione intellettuale o una professione non organizzata. La modifica risale al 27 aprile 2023, quando tramite decreto (Gazzetta ufficiale n.116) si è stabilito l’allargamento della platea.

Il funzionamento del voucher connettività per le imprese e i professionisti è piuttosto semplice. Per ottenere il bonus occorre presentarne domanda agli operatori TLC accreditati, la cui lista completa è disponibile sulla pagina dedicata del sito Infratel Italia S.p.A.

In seguito, le imprese e i liberi professionisti potranno richiedere l’attivazione dei servizi di connettività tramite i canali di vendita degli operatori. L’obiettivo del Piano voucher è di rendere le aziende e le partite Iva più competitive nel mercato globale, favorendo la loro connettività alla banda ultralarga.

Importante: per chi avesse dubbi riguardo la natura delle professioni non organizzate in ordini o collegi, si consiglia la lettura dell’approfondimento pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Voucher connettività: imprese di riferimento in Veneto

La lista completa e aggiornata degli operatori accreditati è disponibile sul sito ufficiale di Infratel a questa pagina. Il documento in questione è intitolato “Elenco Operatori Accreditati Voucher Imprese”. Per la Regione Veneto le imprese di riferimento sono TIM, Vodafone, Fastweb, Axera, Trivenet, 4ALL e Wolnet.

1. Tim

TIM propone fino a quattro profili: Suprema Business Voucher Fibra (Voucher C), Suprema Business Voucher Fibra 10 Giga (Voucher C), Premium Business Voucher Fibra (Voucher B), Premium Business Voucher XDSL (Voucher A).

Nel dettaglio, ecco cosa offre ciascun piano:

Suprema Business Voucher Fibra : 5 euro al mese per 12 mesi, poi 9,34 euro al mese, dal 37° mese 64,90 euro, con velocità minima garantita pari a 300 Mega e router Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito; prevede uno sconto di 2.000 euro (55,56 euro per 36 mesi) e un ulteriore sconto TIM di 52,08 euro (4,34 euro per 12 mesi)

: 5 euro al mese per 12 mesi, poi 9,34 euro al mese, dal 37° mese 64,90 euro, con velocità minima garantita pari a 300 Mega e router Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito; prevede uno sconto di 2.000 euro (55,56 euro per 36 mesi) e un ulteriore sconto TIM di 52,08 euro (4,34 euro per 12 mesi) Suprema Business Voucher Fibra 10 Giga : 15 euro al mese per 12 mesi, poi 19,34 euro al mese, dal 37° mese 74,90 euro, con velocità minima garantita pari a 500 Mega e router TIM 10 GB in comodato d’uso gratuito; prevede uno sconto di 2.000 euro (55,56 euro per 36 mesi) e un ulteriore sconto TIM di 52,08 euro (4,34 euro per 12 mesi)

: 15 euro al mese per 12 mesi, poi 19,34 euro al mese, dal 37° mese 74,90 euro, con velocità minima garantita pari a 500 Mega e router TIM 10 GB in comodato d’uso gratuito; prevede uno sconto di 2.000 euro (55,56 euro per 36 mesi) e un ulteriore sconto TIM di 52,08 euro (4,34 euro per 12 mesi) Premium Business Voucher Fibra : 5 euro al mese per 12 mesi, poi 14,90 euro al mese, dal 26° mese 34,90 euro, con velocità minima garantita 250 Mega e router Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito; prevede uno sconto di 500 euro (20 euro per 25 mesi) e un ulteriore sconto TIM di 118,50 euro (9,90 euro per 12 mesi)

: 5 euro al mese per 12 mesi, poi 14,90 euro al mese, dal 26° mese 34,90 euro, con velocità minima garantita 250 Mega e router Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito; prevede uno sconto di 500 euro (20 euro per 25 mesi) e un ulteriore sconto TIM di 118,50 euro (9,90 euro per 12 mesi) Premium Business Voucher XDSL: 10 euro al mese per 12 mesi, poi 19,90 euro al mese, dal 21° mese 34,90 euro, con velocità fino a 200 Mega e router Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito; prevede uno sconto di 300 euro (15 euro per 20 mesi) e un ulteriore sconto TIM di 118,50 euro (9,90 euro per 12 mesi)

2. Vodafone

Vodafone propone tre offerte legate al voucher connettività per imprese e professionisti: Fissa Comfort, Fissa Wireless 5G e OneNet Ufficio. Fissa Comfort e OneNet Ufficio sono pensate per le città metropolitane e i grandi comuni, mentre Fissa Wireless 5G per chi lavora in aree isolate con scarsa copertura di rete.

Ecco nel dettaglio ciascuna offerta:

Fissa Comfort : 0 euro al mese per 36 mesi (IVA esclusa), costo di attivazione incluso nel prezzo, con connessione Internet senza limiti fino a 2,5 Gpbs, Vodafone Station, Internet Key, chiamate nazionali illimitate e 500 minuti su chiamate internazionali; prevede uno sconto di 55,56 euro al mese col voucher connettività e di 4,44 euro al mese da parte di Vodafone

: 0 euro al mese per 36 mesi (IVA esclusa), costo di attivazione incluso nel prezzo, con connessione Internet senza limiti fino a 2,5 Gpbs, Vodafone Station, Internet Key, chiamate nazionali illimitate e 500 minuti su chiamate internazionali; prevede uno sconto di 55,56 euro al mese col voucher connettività e di 4,44 euro al mese da parte di Vodafone Fissa Wireless 5G : 0 euro al mese per 18 mesi (IVA esclusa), costo di attivazione di 5 euro per 48 mesi, con connessione Internet fino a 300 Mega, Vodafone Station, Antenna esterna, chiamate nazionali illimitate e 500 minuti verso Ue e Svizzera

: 0 euro al mese per 18 mesi (IVA esclusa), costo di attivazione di 5 euro per 48 mesi, con connessione Internet fino a 300 Mega, Vodafone Station, Antenna esterna, chiamate nazionali illimitate e 500 minuti verso Ue e Svizzera OneNet Ufficio: 18,45 euro al mese (IVA esclusa) per 36 mesi, costo di attivazione di 5 euro per 48 mesi, con connessione Internet fino a 2,5 Gpbs, modem incluso con Wi-Fi Optimizer, Internet Key, Centralino in cloud, Assistenza dedicata, chiamate nazionali illimitate e 150 minuti minuti su chiamate internazionali vero USA, Canada ed Europa; prevede uno sconto di 55 euro al mese (voucher connettività) e di 30 euro da parte di Vodafone

3. Fastweb

Il voucher connettività Fastweb offre fino a 2.000 euro di sconto per liberi professionisti e piccole e medie imprese. L’offerta dedicata è Fastweb Business Exclusive, sottoscrivibile tramite la compilazione di un form online e l’aiuto di un consulente Fastweb.

Questi i dettagli dell’offerta Fastweb per il bonus connettività: 1,49 euro al mese per 32 mesi anziché 64,95 euro al mese, con fibra ultraveloce, Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa, seconda linea gratuita, assicurazione Assistenza ai locali commerciali Quixa, servizio di backup, 2 amplificatori Wi-Fi Booster, corsi della Digital Academy Fastweb e chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali.

4. Axera

L’operatore Axera, nato dalla fusione di SET, Interplanet, Telemar e IPCompany, ha la propria sede legale presso il Comune di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Attualmente dispone di 6 sedi aziendali, serve 9.000 aziende e dà lavoro a 200 persone.

A differenza dei grandi operatori nazionali, offre servizi di connettività personalizzati, per rispondere alle esigenze di ciascuna impresa. Sul sito ufficiale di Axera, nella sezione Brand Partner, è possibile dare un’occhiata all’elenco delle aziende con cui l’operatore vicentino vanta una collaborazione.

5. Trivenet

Così come Axera, anche Trivenet è un operatore del Veneto proprietario di una rete autonoma, grazie alla quale è in grado di offrire servizi Internet esclusivi caratterizzati da una qualità eccellente. Al momento l’offerta migliore proposta da Trivenet è Fibranext, una soluzione di accesso a Internet che non ha nulla da invidiare ai collegamenti in fibra ottica tradizionale.

Il vantaggio dato da Fibranext riguarda le condizioni economiche a cui il servizio viene offerto. Attiva da più di 20 anni, Trivenet serve numerose aziende del territorio veneto avendo come sede principale il comune di Galliera Veneta, in provincia di Padova.

Alla pagina Configura Fibranext le aziende e i titolari di partita IVA possono procedere con la richiesta di attivazione della rete personalizzata offerta dall’operatore locale Trivenet.

6. 4ALL

4ALL è un marchio di Net Global srl, azienda con sede a Due Carrare (provincia di Padova) leader a livello regionale nell’erogazione di servizi di telecomunicazioni in fibra e wireless per privati e aziende. Per la clientela business prevede tre soluzioni: Partita IVA, Azienda Super e Azienda Iper.

Le due tariffe per le aziende prevedono un contratto negoziato a progetto, mentre per i liberi professionisti l’offerta è per adesione con prezzo standard pari a 31,90 euro al mese.

Anche 4ALL aderisce al Piano voucher connettività promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con bonus fino a 2.500 euro per micro, piccole, medie imprese e professionisti. Collegandosi alla pagina Voucher Connettività Imprese è possibile presentare formalmente richiesta tramite la compilazione di un semplice modulo.

7. Wolnet

Wolnet è un Internet provider a banda larga con sede nel comune di Bassone, in provincia di Verona. Attivo dal 2005, connette persone fisiche e aziende con Fibra e FWA. I principali punti di forza sono la velocità di connessione, l’assistenza sul territorio e il servizio di backup radio e fibra. In quasi 20 anni di operatività, Wolnet è riuscito a connettere oltre 10.000 aziende.

L’offerta di Wolnet dedicata al bonus connettività per imprese e partite IVA è Voucher 300. Grazie al voucher del valore di 300 euro, il piano Internet è in offerta a 16,23 euro al mese per 18 mesi. Questa tariffa comprende l’attivazione FWA Zero, l’assistenza telefonica sette giorni su sette e la linea Internet fino a 2,5 GB.

Come ottenere il voucher connettività

Per richiedere il voucher connettività promosso dal governo italiano e prorogato fino al 31 dicembre 2023, le imprese e i liberi professionisti devono rivolgersi agli operatori di telecomunicazioni accreditati presso il sito di Infratel Italia S.p.A. (la società a cui il Ministero dello Sviluppo economico ha affidato l’intervento).

Per la documentazione e la modulistica basterà visitare il sito in questione tramite la pagina dedicata. Se la scelta ricadrà sui principali operatori a livello nazionale, la procedura sarà molto simile a quella per l’attivazione online di una linea Internet in fibra.

Cosa finanzia il bonus

Il bonus connettività finanzia l’attivazione di un servizio di connettività di almeno 30 Mbit/s. L’ammontare complessivo delle risorse messe in campo dal governo è pari a 589 milioni di euro.

Quattro le tipologie di voucher disponibili: Voucher A1, Voucher A2, Voucher B, Voucher C. Vediamole nel dettaglio:

Voucher A1 : contributo di connettività del valore di 300 euro per l’attivazione di un contratto della durata di 18 mesi con velocità massima in download tra i 30 Mbit/s e 300 Mbit/s.

: contributo di connettività del valore di 300 euro per l’attivazione di un contratto della durata di 18 mesi con velocità massima in download tra i 30 Mbit/s e 300 Mbit/s. Voucher A2 : contributo di connettività del valore di 300 euro per l’attivazione di un contratto della durata di 18 mesi con velocità massima in download tra i 300 Mbit/s e 1 Gbit/s. Se la velocità di connessione è pari ad almeno 1 Gbit, l’importo del voucher aumenta di altri 500 euro, per far fronte dei costi sostenuti dai beneficiari per l’allaccio alla rete.

: contributo di connettività del valore di 300 euro per l’attivazione di un contratto della durata di 18 mesi con velocità massima in download tra i 300 Mbit/s e 1 Gbit/s. Se la velocità di connessione è pari ad almeno 1 Gbit, l’importo del voucher aumenta di altri 500 euro, per far fronte dei costi sostenuti dai beneficiari per l’allaccio alla rete. Voucher B : contributo di connettività del valore di 500 euro per l’attivazione di un contratto della durata di 18 mesi con velocità in download tra i 300 Mbit/s e 1 Gbit/s. Previsto un ulteriore aumento del voucher del valore di 500 euro se i beneficiari pagano l’importo previsto per l’intervento di allaccio alla rete.

: contributo di connettività del valore di 500 euro per l’attivazione di un contratto della durata di 18 mesi con velocità in download tra i 300 Mbit/s e 1 Gbit/s. Previsto un ulteriore aumento del voucher del valore di 500 euro se i beneficiari pagano l’importo previsto per l’intervento di allaccio alla rete. Voucher C: contributo di connettività pari a 2.000 euro per l’attivazione di un contratto della durata di 24 mesi con velocità in download superiore a 1 Gbit/s. Il voucher può essere aumentato fino a 2.500 euro per far fronte ai costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari del voucher.

La normativa di riferimento

Di seguito abbiamo scelto di fornirvi i link ai vari documenti collegati alla misura del Piano voucher:

Conclusioni

Fino al 31 dicembre 2023 imprese e liberi professionisti potranno beneficiare del voucher connettività del valore massimo di 2.500 euro. Il bonus finanzia l’attivazione di servizi di connettività a banda ultralarga, con velocità di connessione minima pari a 30 Mbit/s e di durata pari a 18 o 24 mesi.

La richiesta va presentata direttamente agli operatori di telecomunicazioni accreditati presso Infratel Italia, tra cui figurano alcuni dei principali player del settore come TIM, Vodafone e Fastweb.

Le micro, piccole e medie imprese e professionisti del Veneto hanno la possibilità di rivolgersi agli operatori locali come Wolnet, 4ALL, Trivenet e Axera. Per le aziende e le partite IVA venete il vantaggio è di ottenere servizi di connettività personalizzati a prezzi concorrenziali, nonché un’assistenza professionale molto efficiente.

Domande frequenti sul voucher connettività Che cosa è il voucher connettività? Il voucher connettività è un’agevolazione pensata dal Ministero dello Sviluppo economico per incentivare l’attivazione di servizi di connettività a banda ultralarga. L’importo del bonus connettività è compreso tra 300 e 2.500 euro, per una durata di 18 o 24 mesi, a seconda della velocità di connessione richiesta. Chi ha diritto al voucher connettività? I beneficiari del voucher connettività sono le micro, piccole e medie imprese e le persone fisiche con partita IVA che esercitano una professione intellettuale o una professione non organizzata. Cosa si intende per servizi di connettività? I servizi di connettività sono le varie tipologie di accesso alla rete Internet oggi disponibili. Se ne annoverano di quattro tipi: Wireless, FTTH e Fibra dedicata, SHDSL, XDSL.

