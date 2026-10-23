Cambio ora, si torna a quella solare: quando e perché

Siamo giunti di nuovo a quel momento dell’anno in cui fare i conti con il cambio dell’ora. Avverrà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, quando le lancette torneranno indietro di 60 minuti, dalle 3:00 alle 2:00. La conseguenza più diretta e tangibile è che, dai prossimi giorni, vedremo arrivare più presto il buio, già nel tardo pomeriggio. Le giornate ci sembreranno inevitabilmente più corte, ma al tempo stesso al mattino ci sarà più luce.

Solare o legale? Il cambio dell’ora

Il ritorno all’ora solare, quella adottata per convenzione dall’autunno alla primavera, contribuirà a farci percepire il definitivo passaggio al periodo più freddo dell’anno, dopo un’estate rovente e un mese di ottobre segnato fin qui da temperature di gran lunga superiori a quelle della media stagionale. Qualcuno avvertirà una sorta di mini jet lag, faticando a riprogrammare il proprio orologio biologico.

La maggior parte di noi non dovrà fare nulla: gli smartphone, i tablet, i computer, i televisori e gli altri dispositivi elettronici si regoleranno in piena autonomia. Vale anche per le sveglie e per gli allarmi preimpostati. Solo chi ha ancora un orologio analogico sul mobile o sul comodino dovrà intervenire a mano.

Si è discusso più volte della possibilità di abbandonare definitivamente l’ora solare e di adottare l’ora legale tutto l’anno (come fatto in alcune parti del Canada), o viceversa, ma per ovvi motivi si tratta di una decisione che non può prendere un singolo Paese.

Da noi, quella legale tornerà all’inizio della prossima primavera, più precisamente tra il 27 e il 28 marzo 2027.

Restando in tema, di recente è stato deciso l’addio al secondo intercalare (leap second) entro pochi anni. Il motivo è da ricercare nella volontà di evitare qualsiasi rischio legato a un possibile disastro informatico. Se vuoi saperne di più, trovi tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato.