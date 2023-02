Cancellare dati personali dal web: con Incogni basta un clic

Data broker: una bella gatta da pelare per chi naviga in rete. Il loro obiettivo è infatti quello di recuperare informazioni online da fonti pubbliche, aggregarle, analizzarle, organizzarle in “profili” e infine venderle sul mercato ad aziende terze, che le sfruttano a loro vantaggio per realizzare pubblicità mirata. Un’attività piuttosto invasiva e che in molti casi viola anche la privacy degli utenti i cui dati vengono raccolti principalmente a loro insaputa.

Puoi chiedere uno per uno ai data broker di eliminare i tuoi dati dai loro database. Oppure puoi affidarti a strumenti pensati ad hoc, come Incogni: si tratta di un servizio basato su abbonamento realizzato da Surfshark che aiuta gli utenti ad esercitare il proprio diritto e dunque richiedere ai data broker di eliminare qualsiasi informazione personale. Incogni ti permette di rimuovere automaticamente i tuoi dati da centinaia di database ed effettua scansioni regolari per garantire che non accada più. Basta un clic per proteggere la propria privacy.

Perché è importante usare strumenti come Incogni?

Uno dei compiti dei data broker è creare un profilo cucito sulle tue informazioni e dettagli personali, che viene venduto e messo in mano ad aziende, truffatori e – in generale – a perfetti sconosciuti. Sappiamo quanto è pericoloso che questi dati finiscano nelle mani sbagliate, dal momento che malviventi del web li potrebbero sfruttare per prendere di mira le proprie vittime – in alcuni casi anche per rubarne l’identità.

I vantaggi nell’utilizzo di Incogni sono numerosi. Devi sapere, innanzitutto, che l’intero processo di rimozione dei dati sul web è completamente automatizzato e la piattaforma invia richieste regolari e ripetute. Ciò ti garantisce un notevole risparmio di tempo: in media, una persona impiegherebbe 304 ore per completare manualmente tutte le singole richieste di rimozione dei dati. Incogni è legale e segue le linee guida delle leggi sulla privacy dei dati, GDPR compreso, collaborando anche con le agenzie di protezione dei consumatori.

Iniziare a utilizzare Incogni è semplicissimo e a portata di clic. Collegati a questo link, crea un account e comunica quali dati personali intendi rimuovere. Una volta configurato il tuo profilo, la piattaforma contatterà i data broker per conto tuo, chiedendo che le tue informazioni vengano rimosse dal loro database. Non ti resta che attendere: Incogni gestirà per conto tuo tutte le interazioni, mantenendoti aggiornato sui progressi. Scegli il tuo abbonamento tra piano annuale e mensile. Il primo, grazie alla promozione esclusiva al 50% di sconto, è il più conveniente: soltanto 6,49 euro al mese per mantenere la tua privacy sempre protetta e al sicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.