Canva Craft, come funziona il nuovo generatore di immagini AI

Canva ha costruito un generatore di immagini tutto suo. Si chiama Canva Craft, e ha scelto una strada insolita. Invece di farlo crescere a pane e fotografie, l’ha addestrato su template e design.

Canva Craft, immagini con testi leggibili e design modificabili a livelli

Craft lavora in due tempi. Prima di tutto legge il prompt e ci ricava un piano. Dove sta ogni elemento rispetto agli altri, quanto è grande, cosa deve spiccare e cosa può andare bene sullo sfondo. Ci sono anche le istruzioni per il testo, che di solito è il tallone d’Achille di questi sistemi.

Nel secondo tempo arriva l’immagine vera e propria, fino a 2K di risoluzione e in 30 proporzioni diverse, così non si deve più ritagliare a mano un post per Instagram per farlo diventare una copertina o una slide.

Secondo Canva, questo metodo offre due vantaggi. Gli oggetti hanno dettagli credibili e le scritte si leggono davvero, senza lettere che si sciolgono come il gelato d’estate. In più si possono fare ritocchi precisi senza che il resto dell’immagine cambi faccia, un vizio che i rivali conoscono bene.

La scelta più curiosa riguarda l’addestramento. Canva non ha usato milioni di foto pescate in giro, ma design fatti da esseri umani, i template della sua libreria. Poster, post social, presentazioni, infografiche, menù, layout tipografici.

Le immagini che produce Craft, infatti, possono essere trasformate in design a livelli con Canva Magic, il convertitore da immagine a progetto dell’azienda. Fino a ieri un’immagine generata era un blocco di marmo unico, adesso diventa un tavolo da lavoro con i pezzi staccabili. L’anno scorso Canva aveva già lanciato un modello che capisce i design e i loro livelli, e questo nuovo modello è il parente stretto.

Disponibilità

Craft è disponibile per tutti gli utenti sulla piattaforma, dalla scheda Dream Lab. Arriverà anche tramite le API di Canva, e il piano prevede di portare la generazione di immagini dentro chatbot di terze parti come ChatGPT e Gemini, passando dall’MCP di Canva.

Perché farsi il modello in casa

La ragione è il controllo su qualità e velocità, ma chiaramente è anche una questione di soldi. Finora Canva ha pescato in un mazzo di modelli esterni per generare immagini, e ogni chiamata a un’API altrui è uno scontrino. Averne uno proprio dovrebbe alleggerire il conto.

Dietro Craft c’è anche Leonardo.ai, la piattaforma di generazione che Canva ha comprato nel 2024, i suoi ricercatori hanno dato una mano. E non è finita, perché sono in arrivo due versioni più economiche, Craft-fast e Craft-ultrafast, che dovrebbero uscire presto.

L’azienda era in rotta verso i 4 miliardi di dollari di ricavi l’anno scorso. Poi ha ridotto le previsioni di crescita per il 2026, e secondo analisti esterni la valutazione sarebbe scesa da 42 a 35 miliardi. Non sorprende quindi, che a Canva sia venuta voglia di avere un generatore tutto suo…