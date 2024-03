Carta Veritas: prepagata con limite di spesa elevato e IBAN

Carta Veritas è una carta con IBAN dedicato che consente di spendere ovunque senza problemi, per acquistare anche beni o servizi costosi. Ha infatti un limite massimo di spesa che arriva fino a 120.000€ e, oltre a ciò, offre dei vantaggi esclusivi ai titolari.

Carta Veritas: le caratteristiche principali della prepagata

Carta Veritas può essere attivata con una procedura online, direttamente dalla pagina ufficiale. Una volta richiesta, offre:

Una MasterCard internazionale accettata in 37 milioni di sedi commerciali e sportelli bancomat di tutto il mondo.

IBAN dedicato con cui poter effettuare bonifici o ricevere denaro.

Tetto di spesa fino a 120.000€ : puoi fare acquisti importanti senza preoccuparti dei limiti.

Ricarica semplice : tramite bonifico bancario, carta di credito o contanti.

Operatività base : trasferimento di denaro veloce, carta virtuale, fatturazione ai clienti e altro ancora.

Canone annuale di 29,90€ al mese e prelievi con commissioni di 2,50€.

Se ti iscrivi al Veritas Private Club hai anche dei vantaggi esclusivi, tra cui un concierge la possibilità di vincere premi, ottenere cashback, prenotazione di viaggi, offerte speciali, sconti e tanto altro. La carta si può richiedere dal sito ufficiale attraverso una procedura rapida online.

Insieme al conto, può essere controllata da homebanking o da app per smartphone Android. Oltre a gestire saldo e i movimenti, è possibile regolare i massimali periodici della carta per spesa e prelievo, oppure bloccarla e sbloccarla quando necessario. È anche possibile svolgere le operazioni classiche, come bollettini, bonifici, pagamenti e l’invio di denaro. Quest’ultimo è istantaneo tra conti Veritas.

Può essere richiesta da chiunque, senza alcun tipo di requisito in termini di reddito minimo o altri fattori. Ogni transazione è verificata da SecureCode: la tecnologia proprietaria di MasterCard per la verifica di ogni transazione in uscita con codice univoco OTP inviato al numero collegato.