ChatGPT taglia i costi? Gli utenti Free finiscono su GPT-5.2 Instant

Gli utenti Free di ChatGPT, quelli che non hanno attivato un abbonamento premium, interagiranno da qui in avanti con il modello più economico tra quelli messi a disposizione da OpenAI. È quanto si legge in una pagina del supporto ufficiale (link a fondo articolo) appena aggiornata. Lo stesso vale per chi ha la sottoscrizione Go, non disponibile in Italia.

GPT 5.2 Instant per gli utenti Free di ChatGPT

Alla voce “Update per gli utenti Free e Go” si legge Stiamo rimuovendo il cambio automatico di modello per il ragionamento in ChatGPT . Prima, il sistema sceglieva in automatico se indirizzare le richieste al modello Thinking quando opportuno, ora i prompt saranno in ogni caso inoltrati a quello Instant che assorbe meno risorse.

… gli utenti della versione gratuita utilizzeranno ora GPT-5.2 Instant per impostazione predefinita e potranno comunque scegliere di utilizzare il ragionamento in qualsiasi momento selezionando Thinking dal menu degli strumenti nel compositore di messaggi.

Un cambiamento che OpenAI dichiara di aver introdotto per massimizzare la scelta , ma che potrebbe essere mosso da un’altra finalità: risparmiare risorse. Sappiamo che mantenere operativa l’infrastruttura dell’intelligenza artificiale è molto costoso, soprattutto quando si ha a che fare con modelli evoluti, anche e soprattutto in termini di energia consumata.

L’organizzazione di Sam Altman è sufficientemente sicura che l’incarnazione Instant di GPT-5-2 sia sufficiente per rispondere in modo adeguato e coerente alle richieste ricevute dagli utenti Free. L’altra variante che non abbiamo ancora citato, Pro, è la più avanzata, descritta come per domande difficili in cui una risposta di qualità superiore vale l’attesa , con meno errori gravi e prestazioni più elevate in ambiti complessi come la programmazione .

Per tutti e tre (Instant, Thinking e Pro), la conoscenza è aggiornata all’agosto 2025. È un dettaglio di cui tener conto quando ci si rivolge a ChatGPT chiedendo informazioni a proposito di fatti molto recenti.