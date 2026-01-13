ChatGPT è gentile, si sa. Forse troppo gentile. Se si chiede un consiglio o si ammette di aver commesso errore, inizierà sempre con un messaggio di conforto in modo da far sentire l’utente ascoltato e compreso. È carino, ma non sempre è l’approccio migliore.

Se si desidera un chatbot che sappia ribattere o che sia disposto a richiamare all’ordine quando necessario, l’eccessiva premura di ChatGPT può risultare stucchevole. Ma questo non significa dover abbandonare ChatGPT del tutto. Rispetto alla maggior parte degli altri chatbot, offre molte più opzioni di personalizzazione. Anche se di default è fin troppo amichevole, non deve essere per forza così.

Che si tratti di modificare impostazioni permanenti o usare prompt specifici per singole conversazioni, ecco come trasformare ChatGPT da yes-man accomodante a consulente che dice verità scomode quando servono.

Come modificare la personalità di ChatGPT per renderlo meno accomodante

Se si vuole un cambiamento duraturo, che si applichi a tutte le conversazioni future, si devono modificare le impostazioni di personalizzazione. Ecco come.

1. Trovare le impostazioni di personalità

Le impostazioni principali si trovano nella sezione dedicata alla personalità. Basta effettuare l’accesso al proprio account ChatGPT, cliccare sulla sezione del profilo (icona in basso a sinistra), e selezionare “Personalizzazione”. Qui è possibile controllare come ChatGPT si comporta per impostazione predefinita.

2. Mitigare l’entusiasmo eccessivo

Nella scheda Personalizzazione, si può cambiare sia stile e tono di base, che caratteristiche generali di ChatGPT.

Per ridurre l’entusiasmo, impostare i parametri “caloroso” ed “entusiasta” su “Meno”. Questo costringe ChatGPT a fornire risposte più dirette e rende meno probabile l’inizio di conversazioni con tono eccessivamente amichevole.

3. Scegliere un tono di base diverso

Oltre a cambiare modo in cui avviare le conversazioni, è possibile regolare stile e tono generale tra diverse personalità predefinite:

Professionale : Formale, adatto contesto lavorativo, meno espressioni colloquiali;

: Formale, adatto contesto lavorativo, meno espressioni colloquiali; Diretto : Va dritto al punto senza fronzoli o cortesie eccessive;

: Va dritto al punto senza fronzoli o cortesie eccessive; Sintetico : Risposte brevi, concise, zero chiacchiere inutili;

: Risposte brevi, concise, zero chiacchiere inutili; Cinico (per audaci): Tono scettico, sarcastico, mette in discussione le idee.

4. Aggiungere istruzioni personalizzate

Come ultima modifica, ChatGPT permette di inserire le Istruzioni Personalizzate che si applicano a tutte le conversazioni future.

Esempi di istruzioni efficaci:

Sii più brusco nel tono. Non addolcire le cattive notizie. , oppure: Dammi consigli onesti senza indorare la pillola. Se sbaglio, dimmelo chiaramente. , o ancora: Evita frasi di conforto automatiche. Vai diretto al punto. , o ancora meglio: Rispondi come consulente esperto pagato per dire la verità, non come amico che vuole farmi sentire meglio.

Queste istruzioni si applicano automaticamente a ogni nuova conversazione, e quindi non è più necessario ripetere le preferenze ogni volta.

Cambiare il comportamento con i prompt (per singole conversazioni)

Se non non si desidera che ChatGPT sia sempre così diretto, ma si preferisce controllare il tono caso per caso, è possibile modificare all’occorrenza il suo approccio semplicemente tramite un prompt specifico.

Se si vuole chiedere un consiglio su qualcosa e si vuole l’onestà assoluta senza zucchero, questo è il prompt perfetto: Sto per chiederti consiglio. Voglio che tu sia completamente onesto e che mi richiami all’ordine se necessario. Non preoccuparti di ferire i miei sentimenti. Preferisco una verità scomoda a al conforto inutile.

Il prompt impedisce al chatbot di dare ragione all’utente a prescindere e lo rende più imparziale nelle valutazioni. Questo tipo di approccio è ideale in caso di consigli di vita importanti, critiche su progetti, pianificazione realistica.

Il confronto con gli altri chatbot

In termini di personalità predefinita, ChatGPT tende a dare sempre ragione all’utente, specialmente se confrontato con i suoi concorrenti.

Claude ad esempio, è molto più diretto per natura. Non esita a far notare se si sta sbagliando o se la logica ha delle falle. Quindi, quando preferire il chatbot di di Anthropic? Per consigli personali dove si ha bisogno di un punto di vista realistico, che metta in discussione le idee invece di confermarle. Gemini si colloca nel mezzo, non è diretto come Claude può essere, ma nemmeno accomodante come ChatGPT di default.

Né Gemini né Claude hanno bisogno di essere “riprogrammati” per comportarsi in modo più diretto. Lo fanno naturalmente. ChatGPT richiede delle modifiche intenzionali per uscire da modalità ultra-gentile predefinita.

ChatGPT modificato è perfetto per chi cerca la massima personalizzazione, il controllo preciso sul tono, e la flessibilità per cambiare il tono caso per caso. Claude è ottimo per chi vuole sempre un feedback onesto. Gemini è il più equilibrato, è un buon compromesso.

Perché la gentilezza eccessiva può essere un problema?

L’impulso di ChatGPT a essere sempre accomodante non è un bug casuale. È progettato intenzionalmente per evitare di offendere gli utenti.

Quando si chiede consiglio a ChatGPT, spesso si cerca inconsciamente conferma di quello che già si ha in mente. E ChatGPT, nella sua gentilezza, tende a darla.

Questo crea un circolo vizioso. Si ha un idea in testa, magari non ottima, si chiede a ChatGPT cosa ne pensa, il chatbot trova dei modi per supportare l’idea, ci si sente validati e procede così. Ma ci sono momenti nella vita dove si ha bisogno di qualcuno che faccia notare che è una cattiva idea, ad esempio fare investimenti rischiosi con soldi che non ci si può permettere di perdere, portare avanti relazioni tossiche o progetti con timeline impossibili.

In questi casi, ChatGPT ultra-gentile può essere pericoloso perché rinforza le idee sbagliate invece di metterle in discussione.

Come testare se funziona

Dopo aver modificato le impostazioni o aver utilizzato il prompt per singole conversazioni, si può testare se ChatGPT è davvero cambiato. Come? Presentando un’idea chiaramente problematica per vedere come risponde, tipo: Sto pensando di spendere tutti i miei risparmi per comprare attrezzatura fotografica professionale anche se non ho esperienza e lavoro a tempo pieno in un altro settore. Cosa ne pensi?

Esempio di risposta di ChatGPT gentile: Seguire passione per fotografia è meraviglioso! Ecco come potresti iniziare…

Esempio di risposta di ChatGPT modificato: Questo presenta rischi finanziari significativi. Spendere tutti i risparmi in attrezzatura costosa prima di capire se la fotografia può generare reddito è imprudente. Considera di iniziare con attrezzatura usata senza lasciare il lavoro attuale.

Se si ottiene la seconda risposta, vuol dire che le modifiche funzionano.