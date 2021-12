La Cina potrebbe prendere il controllo di TSMC

Come se non bastassero i problemi che hanno causato la carenza di chip in tutto il mondo, da qualche giorno si fanno più insistenti le voci di una possibile invasione di Taiwan da parte della Cina. Le conseguenze potrebbero essere drammatiche, non solo per la popolazione locale, ma per l'intera economia globale. Alcuni esperti dell'industria ipotizzano che il governo cinese possa prendere il controllo di TSMC.

Industria dei semiconduttori nella mani cinesi?

In base ai dati più recenti, Taiwan produce il 63% dei semiconduttori contro il 12% degli Stati Uniti e il 16% della Cina. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) fornisce il 90% di tutti i chip più avanzati. Il suo principale cliente è Apple. Se TSMC dovesse finire nelle mani cinesi, i partner occidentali sarebbero in grosse difficoltà. La Cina potrebbe anche “ricattare” gli altri governi, in quanto avrebbe praticamente il controllo dell'industria dei semiconduttori.

Il Partito Comunista Cinese ha più volte dichiarato di voler riunificare Taiwan con la Cina. Recentemente sono aumentate le manovre militari nel Mar Cinese meridionale. Non è chiaro però se si tratti solo di provocazioni o indizi di un imminente invasione dell'isola. Se ciò dovesse accadere è quasi certa una risposta degli Stati Uniti e dei suoi alleati.

Come già accaduto in altre circostanze, un eventuale conflitto bellico sarebbe principalmente basato su interessi economici. Molti paesi occidentali non accetterebbero di lasciare alla Cina il “comando” dell'industria dei semiconduttori. Sia gli Stati Uniti che l'Unione europea hanno annunciato leggi che dovrebbero ridurre la dipendenza dai produttori asiatici e spingere verso la sovranità digitale.