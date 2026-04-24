Claude Code: Anthropic corregge tre problemi di qualità

Nelle ultime settimane sono arrivate segnalazioni dagli sviluppatori relative alla ridotta qualità dei risultati di Claude Code. Anthropic ha spiegato che non sono stati degradati intenzionalmente i modelli. Il calo di prestazioni è stato causato da tre problemi. L’azienda ha incluso i fix nella versione 2.1.116 rilasciata il 20 aprile (il codice sorgente di una precedente versione è finito online per errore). Anthropic ha annunciato anche la disponibilità di nuovi connettori.

Descrizione dei bug e soluzioni

Dopo aver rilasciato il modello Claude Opus 4.6 a febbraio, Anthropic ha impostato il livello di ragionamento ad alto. Gli utenti hanno successivamente segnalato che Claude Code “pensava” troppo a lungo. Ciò causava un aumento della latenza e un uso eccessivo dei token. L’azienda californiana ha quindi ridotto il livello predefinito di ragionamento a medio. Sono arrivate però segnalazioni sulla diminuzione della qualità delle risposte. In pratica, Claude Code sembrava meno intelligente. Il problema è stato risolto il 7 aprile, ripristinando il livello alto.

Il secondo problema riguarda la gestione della cache. Claude conserva gli input precedenti per rispondere a richieste successive. Quando l’utente non interagisce per almeno un’ora, i ragionamenti più vecchi nella cache vengono cancellati. A causa di un bug, questa operazione veniva effettuata ad ogni prompt nella stessa sessione. In pratica, Claude perdeva la memoria. Il fix è stato rilasciato il 10 aprile per Sonnet 4.6 e Opus 4.6.

Il 16 aprile è stata aggiunta un’istruzione per ridurre la verbosità. Ciò causava un consumo eccessivo dei token di output e una diminuzione della qualità. L’istruzione è stata rimossa il 20 aprile per Sonnet 4.6, Opus 4.6 e Opus 4.7. Essendo bug introdotti da Anthropic, i limiti d’uso dei modelli sono stati resettati per tutti gli abbonati.

Nuovi connettori per Claude

Anthropic ha annunciato la disponibilità di nuovi connettori per Claude. Gli utenti possono ora collegare le app di AllTrails, Audible, Booking.com, Instacart, Intuit Credit Karma, Intuit TurboTax, Resy, Spotify, StubHub, Taskrabbit, Thumbtack, TripAdvisor, Uber, Uber Eats e Viator.

Durante la conversazione, Claude suggerisce la giusta app che potrebbe essere utilizzata per completare l’attività. Anthropic sottolinea che non ci sono inserzioni pubblicitarie o risposte sponsorizzate. I dati delle app connesse non vengono usati per addestrare i modelli e le app non vedono le altre conversazioni.