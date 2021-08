Clubhouse nasconde i dati degli utenti afghani

Da circa un mese l'accesso è libero (senza invito), quindi tutti possono effettuare l'iscrizione alla social audio app. Clubhouse ha ora comunicato alcune modifiche necessarie per proteggere gli utenti afghani da eventuali azioni vendicative dei Talebani. Una simile iniziativa è stata messa in atto da Facebook.

La novità era stata segnalata su Twitter pochi giorni fa. L'azienda di San Francisco conferma ora che ha iniziato a nascondere le informazioni personali e le foto degli utenti afghani per rendere più difficile la ricerca dei loro account. Un portavoce di Clubhouse ha dichiarato che tale azione non riguarda i follower e che tutte le modifiche possono essere annullate, quindi è possibile ripristinare la visibilità dei dati.

La software house californiana ha ricordato inoltre che gli utenti afghani possono utilizzare pseudonimi, invece dei loro nomi reali, per motivi di sicurezza. Questo è vero soprattutto per giornalisti, collaboratori degli Stati Uniti o cittadini che si oppongono all'organizzazione terroristica.

Anche Clubhuose, come altre piattaforme social, vieta account e contenuti estremisti:

Clubhouse proibisce i gruppi terroristici, i loro membri o la promozione o la glorificazione di quei gruppi, inclusi i Talebani. Utilizziamo diversi elenchi governativi che designano gruppi terroristici, aggiorniamo regolarmente le nostre politiche e collaboriamo con Tech Against Terrorism, nonché altri esperti in materia e leader del settore per garantire che gli utenti di questa natura vengano rimossi in modo permanente dalla piattaforma.