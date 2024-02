Cogli l'onda: l'ondata di criptovalute di febbraio inizia adesso

Il declino di TonCoin 2024 è peggiorato alla fine di gennaio. L’attività di Shiba Inu (SHIB) sta aumentando nonostante la recente flessione del settore delle meme coin.

Tutti gli occhi si stanno spostando sul settore del play-to-earn: NuggetRush (NUGX) sta adottando un approccio innovativo al gioco blockchain. Offre un’opportunità unica nel suo genere di estrarre premi da un ecosistema virtuale. Ma come si colloca NUGX tra le migliori criptovalute? Discutiamone.

NuggetRush: l’aumento dell’80% provoca un’impennata FOMO per i progetti minerari

NuggetRush (NUGX) sta sfruttando la tecnologia di gioco per offrire un’avventura mineraria ricca di ricompense in oro e risorse naturali. Il gioco sfrutta la rete Ethereum, garantendo l’accesso al maggior numero possibile di utenti di criptovalute. NuggetRush ha svelato diverse dinamiche del suo gioco play-to-earn che lo fanno emergere tra le migliori reti DeFi del settore.

Innanzitutto, NuggetRush (NUGX) ha un gameplay accattivante che si riduce alla costruzione e alla gestione di operazioni minerarie. Questo sembra piuttosto semplice. Nonostante ciò, le parti più complesse includono la ricerca dei macchinari e dei lavoratori giusti per il tuo business minerario. Avere giocatori migliori e macchinari migliori si traduce in un’attività mineraria più efficiente e in ricompense più alte.

Un’altra caratteristica di NuggetRush (NUGX) è la libertà di partecipare a collaborazioni. Molti giochi play-to-earn non offrono ancora la possibilità di competere e collaborare con i giocatori. I giocatori di NuggetRush che si uniscono a gruppi minerari hanno diritto a ricompense più alte. Unirsi a gruppi di estrazione è anche un ottimo modo per i principianti di avanzare nel gioco sfruttando l’esperienza di altri giocatori.

NuggetRush è al quinto round della sua prevendita. La sua ICO blockchain è iniziata con un token NUGX al valore di 0,010 $. Dopo aver venduto 179 milioni di token, NUGX è ora a 0,018 $. Verrà quotato dopo essere salito a 0,020 $, un altro aumento dell’11,1% per gli acquirenti del quinto round del token NUGX.

TonCoin scende ulteriormente a febbraio

TonCoin (TON) ha registrato un forte calo di prezzo nel mese di febbraio. Ha raggiunto i 2024 dollari grazie a una corsa al rialzo, sostenuta dall’ottimismo del mercato. Nonostante ciò, TonCoin non è riuscita a mantenere il suo slancio rialzista. I dati di CoinMarketCap mostrano che la capitalizzazione di mercato di TonCoin (TON) è scesa di 1 miliardo di dollari dal 17 gennaio.

TON è stata scambiata a 2,3368 $ il 1° gennaio. Il 16 gennaio è salito del 3,2% a 2,4134 $. Il 29 gennaio TON è sceso del 12,4% a 2,1137 $. Il calo è continuato e TON è sceso dell’1,6% a 2,0780 $ il 10 febbraio.

TonCoin (TON) ha capitalizzato l’entusiasmo per gli ETF su Bitcoin spot. Diversi altcoin hanno registrato un aumento dell’attività di trading. TonCoin ha seguito l’aumento del rialzo. Secondo gli analisti, il recente declino di TonCoin ha messo in dubbio la possibilità che TON possa raggiungere nuovamente il suo massimo storico (ATH). Se le prospettive di mercato di TonCoin (TON) rimangono invariate, potrebbe scendere del 10,5% a 1,8585 $.

Shiba Inu registra un’impennata nell’afflusso di grandi investitori

L’attività delle whale di Shiba Inu (SHIB) è aumentata notevolmente nella seconda settimana di febbraio. I rapporti di IntoTheBlock mostrano che gli afflussi di titoli di grandi dimensioni da Shiba Inu sono cresciuti da 275,2 miliardi il 7 febbraio a 2,31 bilioni il 9 febbraio. I rapporti indicano una crescente attività delle whale su Shiba Inu (SHIB).

Inoltre, l’entusiasmo per la notizia potrebbe stimolare un rialzo di Shiba Inu (SHIB). SHIB è stata scambiata a 0,00000956 $ il 15 gennaio. Il 31 gennaio è sceso del 6,4% a 0,000008946 $. Il 6 febbraio SHIB ha subito un ulteriore calo dello 0,3% a 0,000008864 $ prima di recuperare il 6,2% a 0,000009417 $ il 10 febbraio.

I possessori di Shiba Inu (SHIB) si aspettano un aumento della sua prestazione. Citano un aumento previsto dell’attività delle meme coin. Inoltre, ritengono che Shiba Inu attirerà utenti dalle meme coin Solana come BONK. Nonostante ciò, altri investitori sostengono che Shiba Inu (SHIB) dovrà affrontare una maggiore concorrenza da parte di Dogecoin. In ogni caso, concludono che SHIB potrebbe salire del 5,9% a 0,000009982 $.

