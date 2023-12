Come accedere a tutto il catalogo Disney+ con questo trucco

Il catalogo italiano di Disney+ non include tutti i contenuti presenti negli altri Paesi. Va da sé che il punto di riferimento rimane Disney+ USA, in assoluto quello più completo. Ma allora come è possibile accedere a tutto il catalogo Disney+ anche dall’Italia? La soluzione è attivare un servizio VPN come NordVPN, la migliore scelta possibile riguardo a esperienza streaming, sicurezza online e navigazione anonima.

In questo momento è possibile beneficiare dell’offerta di Natale esclusiva di NordVPN, con sconti fino al 65% sui piani di due anni e prezzi a partire da 3,79€ al mese anziché 8,29€, a cui si aggiungono 3 mesi extra gratuiti e la garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Come accedere a tutto il catalogo Disney+ con una VPN

Ecco i passaggi da seguire per accedere all’intero catalogo Disney+, o meglio come vedere Disney Plus America, con una VPN:

Collegati a questa pagina per attivare l’offerta di Natale esclusiva di NordVPN. Accedi all’account con le credenziali inserite in fase di registrazione. Vai alla schermata dei server e scegline uno posizionato negli Stati Uniti d’America. Attendi la connessione al server VPN. Vai alla home page di Disney+ all’indirizzo disneyplus.com. Iscriviti alla piattaforma streaming statunitense. Goditi la visione dell’intero catalogo di Disney+ America.

Grazie alla connessione virtuale privata, non appena “accenderai” uno dei server VPN in America inclusi nella lista di NordVPN inizierai a simulare una connessione dagli Stati Uniti. Questo ti permetterà di aggirare il blocco geografico del provider di rete, e non appena ti collegherai a disneyplus.com il sistema ti reindirizzerà alla home page di Disney+ America e non quello italiano.

Approfitta dunque dell’offerta esclusiva di fine anno di NordVPN, così da attivare il piano di due anni Standard a soli 3,79€ al mese invece di 8,29€, beneficiando di 3 mesi aggiuntivi in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.