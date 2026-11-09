Come un amplificatore per chitarra ma è uno speaker Bluetooth: Marshall Acton III

Approfitto anche tu di questa promozione straordinaria che ti permette di avere uno dei migliori speaker Bluetooth portatili in circolazione a un prezzo decisamente vantaggioso. Stiamo parlando dello straordinario Marshall Acton III che ora su Amazon puoi avere a 176,58 euro, invece che 299 euro.

Sul prezzo di listino indicato da Amazon c’è dunque uno sconto del 41% che ti consente di risparmiare più di 122 euro sul totale ed è il prezzo più basso degli ultimi 3 mesi. In più c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Marshall Acton III: eccellenza del suono e design unico

Il Marshall Acton III si distingue per il suo iconico design che ricorda in modo incredibilmente fedele un amplificatore per chitarra elettrica, con tanto di manopole per regolare il volume ed equalizzare il suono come desideri. Potrai infatti controllare i bassi e gli alti con un range che va da 0 a 10. C’è poi un pulsante che ti permette di cambiare sorgente, da Bluetooth a cavo aux, e un cursore per gestire la traccia musicale.

Ha una potenza massima di 60 W RMS con woofer dedicato da 30 W e due tweeter da 15 W ciascuno per una risposta da 45 Hz a 20 KHz che si traduce in un suono estremamente pulito. Non avrai problemi nemmeno all’aperto e potrai alzare il suono quanto vuoi senza che distorca. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.2 puoi riprodurre musica in modalità wireless da smartphone, tablet, computer e altri dispositivi. Mentre con il cavo aux da 3,5 mm puoi collegare ciò che desideri e che non dispone della tecnologia wireless.

Se vuoi avere uno dei migliori speaker Bluetooth in commercio ha un ottimo prezzo approfitta di questa occasione. Vai all’istante su Amazon e fai tuo il Marshall Acton III a 176,58 euro, invece che 299 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.