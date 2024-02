Come guardare la RSI in streaming dall'Italia: bastano due app

Per vedere tutti i contenuti della TV svizzera RSI in streaming dall’Italia bastano due app. La prima è RSI Play, scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet oltre che accessibile via web, tramite il sito ufficiale dell’emittente svizzera in lingua italiana.

Ricorrendo a RSI Play è possibile accedere a tantissimi programmi in streaming. Per una questione di diritti, c’è un blocco geografico su alcuni contenuti. Per aggirare questo blocco serve la seconda app, una VPN, che consente di spostare il proprio IP collegandosi a un server posizionato in Svizzera.

La VPN da utilizzare a questo scopo è NordVPN. Con il piano biennale, infatti, è possibile ridurre il costo del servizio fino a 3,39 euro al mese (con 3 mesi gratis da regalare a un amico). Per attivare subito la VPN basta collegarsi al sito ufficiale di NordVPN.

Come guardare la RSI in streaming dall’Italia: la procedura da seguire

Per i contenuti privi di blocchi geografici, per guardare la RSI in streaming dall’Italia basta utilizzare RSI Play, disponibile via app oppure tramite il sito ufficiale. Le cose cambiano, come detto, per i contenuti protetti da blocchi geografici. In questo caso, è necessario ricorrere a una VPN.

La procedura da seguire è la seguente:

attivare l’offerta di NordVPN, disponibile a 3,39 euro al mese

scaricare l’app di NordVPN sul proprio dispositivo

selezionare un server di NordVPN situato in Svizzera e attivare la connessione VPN

collegarsi a RSI Play, tramite app oppure via web, per iniziare la visione dei contenuti

Per attivare NordVPN basta seguire il link qui di sotto. La VPN è disponibile con una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Da notare che con il piano Completo, ad appena 2 euro in più al mese, c’è anche 1 TB in cloud.

Le promozioni di NordVPN prevedono la fatturazione anticipata, con possibilità di acquisto in 3 rate con PayPal, oltre alla garanzia di rimborso integrale, esercitabile dall’utente nei primi 30 giorni che seguono l’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.