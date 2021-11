Come mi difendo dai ransomware? Usa l'antivirus giusto

Cerchi un antivirus sicuro ed efficace, che ti protegga dagli attacchi di ransomware? McAfee è ciò che fa al caso tuo. E grazie alla promozione in corso, potrai acquistare la versione Total Protection da 10 dispositivi ad un prezzo davvero economico: soltanto 49,95 euro invece di 109,95 per il primo anno. Il programma supporta tutti i sistemi operativi più diffusi (Windows, macOS, Android e iOS). Oltre all'antivirus, l'abbonamento comprende anche le funzionalità navigazione Web sicura e gestione password con VPN.

McAfee Total Protection: sicurezza di qualità

McAfee è un antivirus pluripremiato, nonché uno dei più conosciuti e diffusi fra gli utenti del web. Ti protegge dall'attacco di qualsiasi minaccia esterna, dai classici virus ai malware, fino a spyware e ransomware, anche i più recenti. La sicurezza garantita di McAfee si estende anche alla privacy sul web grazie ad alcune funzioni dedicate, come il filtro antispam e la crittografia sicura dei dati sensibili che agiscono fornendo protezione multi-livello contro hacker e criminali informatici di ogni genere, oltre che contro i furti d'identità in rete.

L'abbonamento include anche una comoda VPN con crittografia per proteggere la posizione del proprio dispositivo, ma anche le credenziali e i dati sensibili, assicurando il 100% della privacy sul web. Sottolineiamo che la VPN è compresa nel prezzo di McAfee Total Protection solamente se, in fase di acquisto, verrà spuntata la casella per il rinnovo automatico dell'abbonamento annuale. Altre funzionalità permettono, invece, di ottimizzare le prestazioni del dispositivo e ridurre al minimo l'utilizzo della banda. Potrai fare uso anche di un comodo gestore di password che consente di archiviare, salvare e gestire in totale sicurezza tutte le le chiavi di accesso online. Degno di una menzione speciale è McAfee Shredder, pratico strumento che elimina senza lasciare traccia qualsiasi tipologia di file.

Vuoi difenderti dai ransomware? La promozione è in scadenza: affrettati se vuoi acquistare McAfee Total Protection al prezzo scontato di 49,95 euro, risparmiando 60 euro sull'abbonamento annuale da 10 dispositivi. Se non sei completamente soddisfatto, inoltre, McAfee si impegna a rimborsare l'intero importo entro 30 giorni dall'acquisto.