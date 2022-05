Come offuscare il traffico VPN con IPVanish Scramble

Il funzionamento delle VPN è molto semplice: attraverso le Virtual Private Network è possibile sostituire il proprio IP con uno offerto dal provider in questione. Detto ciò però, molti ISP e servizi online sono ormai in grado di capire quando un IP è riconducibile a una VPN o meno.

I protocolli utilizzati dai provider infatti, hanno una sorta di “impronta digitale” che rivela l’origine dell’IP. Se sotto il punto di vista della sicurezza cambia poco, quando si vuole accedere a contenuti con limitazioni geografiche o sottoposti a vere e proprie censure, possono sorgere alcuni problemi.

Alcuni siti infatti, possono non solo bloccare IP stranieri ma agire anche allo stesso modo con gli IP riconducibili a una VPN. Una soluzione a questa problematica è proposta da IPVanish, attraverso una tecnologia chiamata Scramble.

Questa, applicata su dispositivi Windows, macOS, Android e Fire TV, va a gestire i pacchetti dati in maniera diversa rispetto alle classiche VPN. Ciò si traduce con una gestione diversa dei protocolli, con IP che non vengono identificati come legati a VPN.

IPVanish Scramble: un metodo raffinato per rendere ancora più sicura la VPN

Per percepire bene l’offuscamento ottenibile con Scramble, è possibile considerare tale sistema come un ulteriore livello di protezione della connessione.

Con questa funzione proposta da IPVanish abilitata, i firewall che bloccano la VPN rilevano questo tipo di traffico come una comune connessione HTTPS. Nonostante ciò, va ricordato che in alcuni paesi è illegale utilizzare una VPN e dunque questa attività potrebbe essere comunque individuata.

Questa soluzione si va ad aggiungere alle altre caratteristiche interessanti proposte da IPVanish ai propri utenti. Il sistema di crittografia avanzata, abbinati alla possibilità di abbinare l’account a un numero illimitato di dispositivi sono senza dubbio dei pregi molto apprezzati dall’utenza.

Allo stesso modo gli otre 2.000 server e 40.000 indirizzi IP resi disponibili, offrono un’adeguata copertura per qualunque tipo di necessità.

E i costi? Grazie alle offerte di IPVanish, è possibile ottenere tutta la protezione di questa VPN a un costo molto interessante. Grazie allo sconto del 63% sull’abbonamento annuale infatti, è possibile ottenere questo servizio pagando solamente 3,99 dollari al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.