Come proteggere 3 dispositivi con soli 19€: con TotalAV è possibile ed è economico

Ci sono cose che diamo per scontate: che il Wi-Fi funzioni sempre, che i file sul nostro PC siano al sicuro, che basti evitare siti strani per stare tranquilli. Ma la realtà è un po’ diversa. Con l’Ultra Deal di TotalAV, puoi ottenere una protezione completa, veloce e intelligente a un prezzo davvero mini. Perché la sicurezza non dovrebbe mai essere un lusso.

Una sola suite per tenere tutto sotto controllo

TotalAV non è solo “un antivirus”, è una centrale di sicurezza personale. Lo installi e dimentichi l’ansia da “oddio, cosa ho appena cliccato?”. Blocca i virus, intercetta i ransomware, tiene lontani gli spyware e segnala i siti pericolosi prima che tu ci entri.

E non si limita ai file: protegge anche la tua navigazione, i dati bancari, le password, i download e persino le performance del tuo dispositivo. Sì, perché tra le funzioni incluse ci sono anche la pulizia dei file inutili, la gestione dell’avvio automatico e l’ottimizzazione generale del sistema. TotalAV ha pensato proprio a chi vuole una protezione completa senza spendere una fortuna. Ecco perché ha lanciato l’Ultra Deal, una delle offerte più vantaggiose del momento:

Solo 19€ per il primo anno (invece dei 119€, prezzo di listino).

Protezione attiva su 3 dispositivi , sia computer che smartphone.

Accesso completo a tutte le funzioni di sicurezza, comprese WebShield, protezione in tempo reale, scanner antivirus intelligente, pulizia sistema e ottimizzazione del dispositivo.

Tutto ciò che ti serve per dormire sonni tranquilli, anche quando il tuo telefono è collegato al Wi-Fi del bar o stai facendo shopping online da una rete pubblica. Solo un software intelligente che fa il suo lavoro e ti lascia vivere (e navigare) in pace.