Come risparmiare sui voli aerei con questa VPN

Oggi come oggi, organizzare un viaggio è diventato molto semplice. Dalla scelta della località, leggendo le recensioni sui vari posti del Mondo che più si avvicinano a ciò che cerchiamo. Passando per la prenotazione del volo tra la miriade di compagnie presenti. Fino alla scelta dell'alloggio, che più si confà alle nostre possibilità ed abitudini. In questo articolo, ci occupiamo della seconda scelta, che può essere ancora più agevolata dall'utilizzo di un buon servizio di VPN.

Innanzitutto, occorre pianificare la vacanza con largo anticipo. Acquistando i biglietti aerei almeno tre settimane prima della partenza, o ancor meglio tre mesi prima, potrai assicurarti il prezzo più basso. Man mano che si avvicina la data di partenza, infatti, i prezzi dei voli tendono ad aumentare sempre più.

Meglio poi essere flessibile con le date, acquistando i voli nel periodo in cui sono più economici. Tutte le compagnie aeree, infatti, offrono tariffe scontate in determinati periodi dell’anno o in certi giorni della settimana, per esempio le destinazioni “business” costano meno durante il weekend.

Proseguiamo con altri suggerimenti su come risparmiare sui voli.

Come risparmiare sui voli: gli errori da non commettere

Il maggior flusso turistico a livello mondiale c’è durante i mesi estivi (luglio e agosto) e durante le festività natalizie. Questo determina quindi periodi di “alta stagione” in cui i prezzi dei voli e degli hotel salgono alle stelle.

Di conseguenza ogni destinazione del mondo vive anche un periodo di “bassa stagione turistica”, ovvero un lasso di tempo in cui il flusso turistico è molto basso e i prezzi sono molto più economici.

Scegli possibilmente una compagnia low-cost fanno, inserendo però la possibilità di portare un bagaglio in stiva durante la prenotazione del volo e controllando sempre i servizi che offrono oltre alla qualità in generale.

I voli con scalo, anche se impiegano più tempo, sono un’ottima soluzione per visitare una nuova città e per risparmiare sul prezzo della prenotazione. Meglio anche scegliere un aeroporto non per forza vicino, talvolta sono i più convenienti.

Scegliere una VPN

Oscurare l’IP del tuo dispositivo è uno dei metodi più efficaci per trovare voli più convenienti. Un Virtual Private Network, come VeePN, maschera il tuo indirizzo IP e consente di cambiarne la posizione su un’altra località del mondo in cui le tariffe delle tratte aeree che desideri acquistare sono più economiche.

Con un VPN, infatti, puoi navigare in internet in modo anonimo e sicuro, senza che le tue ricerche online vengano tracciate da terze parti.

La tua privacy e la sicurezza delle tue informazioni personali saranno quindi salvaguardate. Un VPN protegge anche la tua attività online da agenzie pubblicitarie e truffatori.

Non sai quale scegliere? Prova il top del settore: Nordvpn. Scoprilo da questo link!