Come seguire gli spareggi per i Mondiali dell'Italia dall'estero

Quest’oggi, alle ore 21.45 presso lo stadio comunale Renzo Barbera di Palermo, si terrà il primo spareggio che l’Italia dovrà affrontare per poter accedere ai prossimi mondiali del Qatar.

Il match, vedrà di fronte agli azzurri l’ostica formazione della Macedonia del Nord e in caso di vittoria, per l’Italia si profila una finale playoff contro Turchia o Portogallo. Dopo l’assenza al mondiale del 2018 in Russia, per gli azzurri questo appuntamento è assolutamente da non mancare.

Se per chi risiede sul territorio nazionale seguire la partita non è un problema, con Rai 1 e Rai Play che permettono la visione gratuita dell’evento, per chi risiede all’estero potrebbe essere più difficoltoso.

Contenuti audiovisivi come questo match infatti, hanno delle limitazioni per quanto concerne la geolocalizzazione. Di fatto, per seguire la partita, chi si trova fuori dai confini nazionali deve utilizzare una VPN per non avere problemi di sorta.

Italia – Macedonia del Nord: la prima finale playoff per disputare i mondiali in Qatar

Poter seguire una partita senza blocchi o fenomeni come il buffering però, richiede una VPN di qualità. In questo contesto, è necessario andare sul sicuro affidandosi a servizi come NordVPN.

Ottenendo un nuovo IP italiano e potendo contare su una banda fluida, questa piattaforma si presenta come ideale per seguire eventi sportivi avvincenti come il match di cui stiamo parlando.

Sotto questo punto di vista, vi è il vantaggio di un servizio duttile, capace di adattarsi a qualunque contesto. NordVPN infatti funziona su:

PC Windows ;

; macOS ;

; Linux ;

; smartphone Android ;

; iPhone.

Alla flessibilità si aggiungono anche standard di sicurezza elevatissimi come il sistema Onion-over-VPN e un sisstema di blocco dei contenuti pericolosi denominato CyberSec.

Il tutto con una copertura per singolo account che può includere fino a 6 dispositivi, rendendo dunque NordVPN particolarmente efficace anche per proteggere interi nuclei familiari.

Come se non bastasse, il servizio è attualmente sottoposto a sconto del 66% sul piano biennale. Ciò significa che è possibile ottenere NordVPN per un costo mensile di appena 3,49 euro.