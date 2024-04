Come vedere Le Iene in diretta streaming dall'estero

Le Iene è uno dei programmi più apprezzati della TV italiana. Lo show va in onda ogni martedì su Italia 1 e viene trasmesso in streaming oppure on demand su Mediaset Infinity, senza alcun costo. Per chi si trova all’estero, però, non c’è la possibilità di guardare Le Iene direttamente in diretta streaming. È necessario un passaggio aggiuntivo.

In questo caso, infatti, per vedere Le Iene in diretta streaming dall’estero serve una VPN illimitata, in grado di garantire la possibilità di aggirare i blocchi geografici applicati all’accesso a Mediaset Infinity per chi si collega dall’estero. Sul mercato sono disponibili diverse opzioni ma solo una si adatta a tutte le esigenze.

Per guardare le puntate de Le Iene in streaming dall’estero, sia in diretta che on demand, è possibile puntare su NordVPN. La VPN in questione è disponibile al prezzo scontato di 3,69 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi e una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni. L’offerta è disponibile di seguito.

Le Iene: come vedere le puntate in streaming dall’estero

La procedura da seguire per vedere le puntate de Le Iene in streaming dall’estero (sia in diretta che on demand) è semplice: bisogna attivare NordVPN e scaricare l’app sul proprio dispositivo. A questo punto, dall’app del servizio, è necessario attivare la connessione VPN andando a selezionare un server italiano.

Ora sarà sufficiente collegarsi a Mediaset Infinity per avviare lo streaming: per la diretta, gli episodi vengono trasmessi ogni martedì. Da notare che c’è sempre la possibilità di guardarli on demand. Attivando la VPN, la connessione con la piattaforma di streaming sarà senza limiti e senza interruzioni.

Per attivare NordVPN basta seguire il link qui di sotto. Il costo, come detto, è di 3,69 euro al mese selezionando il piano biennale con garanzia di rimoborso entro 30 giorni.