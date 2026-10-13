Comfort, cancellazione del rumore e custodia con display: JBL Live Buds 4

Se fai la svelta oggi potrai avere delle cuffiette Bluetooth dal design innovativo, con custodia Smart e audio eccezionale, a un prezzo vantaggioso. Stiamo parlando delle mitiche JBL Live Buds 4 che ora su Amazon puoi avere a 130,20 euro, invece che 179,99 euro.

Con lo sconto del 28% poi risparmiare più di 49 euro sul totale e potrai anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Tieni presente che si tratta del prezzo più basso finora registrato su Amazon e quindi è una promozione da non farsi sfuggire.

JBL Live Buds 4: uniche e inimitabili a un super prezzo

I prodotti JBL non hanno certo bisogno di pubblicità e infatti le cuffiette Bluetooth JBL Live Buds 4 garantiscono affidabilità, un suono straordinario e diverse innovazioni. Partiamo subito da quest’ultima dove possiamo notare una fantastica custodia con display smart che ti permette di interagire velocemente con gli auricolari per regolare il volume, cambiare traccia musicale o selezionare la modalità che preferisci.

Garantiscono la bellezza di 10 ore con una singola ricarica, altre 30 ore con la custodia e in 10 minuti di ricarica rapida potrai avere 4 ore di riproduzione. Inoltre godono di una connessione veloce con bassissima latenza e un audio potente e nitido con bassi profondi, grazie al driver dinamici da 10 mm. Potrai scegliere tra la cancellazione del rumore adattiva o la modalità ambiente. Una ti permette di non avere distrazioni e l’altra di percepire ciò che ti circonda senza togliere gli auricolari.

Queste sono soltanto alcune delle caratteristiche incredibili di queste cuffiette Bluetooth di qualità premium. Prima che l’offerta scada dunque vai su Amazon e acquista le tue JBL Live Buds 4 a 130,20 euro, invece che 179,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.