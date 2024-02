Con il Tagliacapelli Braun dirai addio al barbiere!

Non sai quale tagliacapelli scegliere per rifinire il tuo stile? Braun Series 5 gode di ben 17 impostazioni di lunghezza e molto altro. Inoltre, in questo momento è fortemente scontato. Il prezzo originale di 69,99€ viene distrutto dallo sconto Amazon, arrivando a costare solo 52,99€.

Tutte le caratteristiche del tagliacapelli Braun

Con Braun Series 5, otterrai un taglio preciso e uniforme grazie alle sue lame affilate di lunga durata, che eliminano le possibilità di tagli o pizzicotti. Con 17 lunghezze diverse tra cui scegliere, sia con che senza pettine, avrai la libertà di ottenere il look desiderato, che si tratti di una barba corta o di un taglio di capelli più lungo. Inoltre, il sistema di memoria SafetyLock memorizza l’ultima impostazione utilizzata, semplificando il taglio successivo.

Il tagliacapelli è alimentato da una potente batteria Ni-MH che offre un’autonomia di 50 minuti, garantendo un taglio senza interruzioni. Inoltre, la ricarica completa avviene in soli 60 minuti, garantendoti di essere sempre pronto per un nuovo taglio quando ne hai bisogno.

Grazie all’impugnatura ergonomica in gomma, Braun Series 5 offre una presa comoda e sicura durante l’utilizzo, garantendo un controllo ottimale. Inoltre, il tagliacapelli è completamente lavabile sotto l’acqua corrente, rendendo la pulizia un gioco da ragazzi e garantendo una manutenzione facile e veloce.

Oltre al tagliacapelli, riceverai una pratica custodia per riporlo comodamente quando non lo usi, garantendo che sia sempre pronto all’uso e al sicuro. Braun Series 5 è anche un’ottima idea regalo, che sia per un compleanno o un’occasione speciale.

Inizia a tagliare i capelli da solo con il Braun Series 5. Pagalo solo 52,99€ invece dei classici 69,99€.

