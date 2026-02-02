 Con la promo di Avast stai al sicuro e risparmi il 70%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Con la promo di Avast stai al sicuro e risparmi il 70%

Non lasciarti sfuggire la promozione: sconto del 70% su tutti i prodotti di Avast, per tenere al sicuro i dati e tutti i dispositivi.
Con la promo di Avast stai al sicuro e risparmi il 70%
Sicurezza
Non lasciarti sfuggire la promozione: sconto del 70% su tutti i prodotti di Avast, per tenere al sicuro i dati e tutti i dispositivi.

Tenere al sicuro i propri dispositivi non è mai stato così facile e conveniente: approfitta dell’offerta a -70% su tutti i prodotti sviluppati da Avast per proteggere computer, smartphone e tablet. Puoi scegliere uno tra i pacchetti Premium Security e Ultimate oppure i singoli strumenti proposti, a seconda delle tue esigenze. La compatibilità è garantita per PC, Mac, Android, iPhone e iPad.

Risparmia il 70% sui prodotti Avast

70% di sconto con questa promo di Avast

Cosa c’è nella soluzione all-in-one per la cybersecurity? Ecco le caratteristiche: un assistente che rilevale truffe online, un antivirus che entra in azione automaticamente per bloccare ogni tipo di malware (inclusi i pericolosi ransomware), lo strumento che verifica l’affidabilità delle reti Wi-Fi prima di effettuare il collegamento, la protezione dai siti di phishing e dagli attacchi eseguiti tramite accesso remoto. A questo si aggiungono SecureLine VPN per navigare in modo anonimo e con un indirizzo IP localizzato altrove, Cleanup Premium per la pulizia e l’ottimizzazione del dispositivo e la tecnologia AntiTrack che evita il tracciamento nascondendo l’identità reale. Trovi altre informazioni sul sito ufficiale.

La promozione che ti fa risparmiare il 70% su tutti i prodotti Avast

Tutto questo con un prezzo da soli 1,82 euro al mese, grazie all’offerta -70% appena lanciata. È meno di quanto costa una colazione al bar. Non è una spesa, ma un investimento a tutela di dati e privacy. C’è anche la garanzia di rimborso che ti permetterà eventualmente di riottenere la cifra entro 30 giorni dalla sottoscrizione, se non sarai soddisfatto.

Risparmia il 70% sui prodotti Avast

Come anticipato in apertura, oltre a poter scegliere i pacchetti di Avast (Premium Security e Ultimate) c’è anche la possibilità di abbonarsi ai singoli strumenti: Secureline VPN, Secure Browser PRO, AntiTrack, BreachGuard, CleanUp Premium e Driver Updater, sono tutti i promozione. In questo modo, ognuno può trovare la soluzione più adatta alle sue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Panda Dome Essential imperdibile in offerta a soli 16€ l'anno

Panda Dome Essential imperdibile in offerta a soli 16€ l'anno
Moltbook: bug consente il controllo degli agenti AI

Moltbook: bug consente il controllo degli agenti AI
TotalAV con 80€ di sconto: la sicurezza digitale che conviene davvero

TotalAV con 80€ di sconto: la sicurezza digitale che conviene davvero
NordVPN in offerta: ultimi giorni per approfittare del 70% di sconto

NordVPN in offerta: ultimi giorni per approfittare del 70% di sconto
Panda Dome Essential imperdibile in offerta a soli 16€ l'anno

Panda Dome Essential imperdibile in offerta a soli 16€ l'anno
Moltbook: bug consente il controllo degli agenti AI

Moltbook: bug consente il controllo degli agenti AI
TotalAV con 80€ di sconto: la sicurezza digitale che conviene davvero

TotalAV con 80€ di sconto: la sicurezza digitale che conviene davvero
NordVPN in offerta: ultimi giorni per approfittare del 70% di sconto

NordVPN in offerta: ultimi giorni per approfittare del 70% di sconto
Davide Tommasi
Pubblicato il
2 feb 2026
Link copiato negli appunti