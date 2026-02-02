Con la promo di Avast stai al sicuro e risparmi il 70%

Tenere al sicuro i propri dispositivi non è mai stato così facile e conveniente: approfitta dell’offerta a -70% su tutti i prodotti sviluppati da Avast per proteggere computer, smartphone e tablet. Puoi scegliere uno tra i pacchetti Premium Security e Ultimate oppure i singoli strumenti proposti, a seconda delle tue esigenze. La compatibilità è garantita per PC, Mac, Android, iPhone e iPad.

70% di sconto con questa promo di Avast

Cosa c’è nella soluzione all-in-one per la cybersecurity? Ecco le caratteristiche: un assistente che rilevale truffe online, un antivirus che entra in azione automaticamente per bloccare ogni tipo di malware (inclusi i pericolosi ransomware), lo strumento che verifica l’affidabilità delle reti Wi-Fi prima di effettuare il collegamento, la protezione dai siti di phishing e dagli attacchi eseguiti tramite accesso remoto. A questo si aggiungono SecureLine VPN per navigare in modo anonimo e con un indirizzo IP localizzato altrove, Cleanup Premium per la pulizia e l’ottimizzazione del dispositivo e la tecnologia AntiTrack che evita il tracciamento nascondendo l’identità reale. Trovi altre informazioni sul sito ufficiale.

Tutto questo con un prezzo da soli 1,82 euro al mese, grazie all’offerta -70% appena lanciata. È meno di quanto costa una colazione al bar. Non è una spesa, ma un investimento a tutela di dati e privacy. C’è anche la garanzia di rimborso che ti permetterà eventualmente di riottenere la cifra entro 30 giorni dalla sottoscrizione, se non sarai soddisfatto.

Come anticipato in apertura, oltre a poter scegliere i pacchetti di Avast (Premium Security e Ultimate) c’è anche la possibilità di abbonarsi ai singoli strumenti: Secureline VPN, Secure Browser PRO, AntiTrack, BreachGuard, CleanUp Premium e Driver Updater, sono tutti i promozione. In questo modo, ognuno può trovare la soluzione più adatta alle sue esigenze.