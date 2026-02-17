Con le Razer Barracuda X Phantom senti anche i rumori dei passi

Per vivere i tuoi videogiochi al meglio devi sicuramente avere delle cuffie wireless di qualità che ti consentano di percepire tutti quei suoni che altrimenti andrebbero perduti. Dunque approfitta di questa promozione su Amazon e fai tue le Razer Barracuda X Phantom a soli 104,35 euro, anziché 149,99 euro.

Con lo sconto del 30% potrai risparmiare più di 45 euro sul totale e soprattutto potrai portarti a casa delle cuffie da gaming con microfono spettacolari. E se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

Razer Barracuda X Phantom: non perdere nessun suono

Con le Razer Barracuda X Phantom non perderai nemmeno un piccolo suono o rumore riuscendo a percepire i passi dei tuoi nemici che si avvicinano o il rumore delle foglie spostate dal vento. Riuscirai a essere talmente coinvolto che sarà difficile distinguere la realtà della finzione. Inoltre con il microfono incorporato puoi parlare con i tuoi amici durante le partite online per sincronizzare i movimenti e dominare la scena.

Hanno un design accattivante in questa versione verde con illuminazione RGB da 16,8 milioni di colori ed effetti luminosi che potrai personalizzare. I cuscinetti sono morbidi e l’archetto è regolabile e imbottito sulla parte alta per garantire il massimo del comfort anche dopo diverse ore di gioco. Pesano solo 285 grammi e quindi non le sentirai nemmeno. Troverai incluso il ricevitore USB da 2,4 GHz che ti permetterà di collegarle velocemente al computer garantendo una connessione immediata e senza latenza. E non dimentichiamo che garantiscono fino a 70 ore di gioco con una ricarica completa.

Un’occasione più unica che rara. Quindi prima che sparisca nel nulla vai su Amazon e acquista le tue Razer Barracuda X Phantom a soli 104,35 euro, anziché 149,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.