Mini PC: doppio sconto su questo mostro, attiva il coupon

NiPoGi AM02 è un Mini PC che non teme i carichi di lavoro più pesanti: ideale per la produttività in ufficio o a casa, ma anche per studio e intrattenimento, oggi è protagonista con un’offerta Amazon che lo propone in doppio sconto. Un vero e proprio computer in dimensioni estremamente compatte, su cui allungare le mani attivando il coupon disponibile sull’e-commerce.

Attiva il coupon su NiPoGi AM02: Mini PC W11

Passiamo in rassegna le sue specifiche tecniche più importanti: processore AMD Ryzen 7 3750H, GPU Radeon RX Vega 10, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, Wi-Fi, Bluetooth, quattro porte USB 3.0 Type-A e una Type-C, uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, Ethernet e jack audio. Per tutti gli altri dettagli, consultare la descrizione completa.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft inclusa nella spesa. Tutto questo è acquistabile oggi su Amazon al prezzo finale di soli 399 euro grazie al doppio sconto di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato.

Da non dimenticare la disponibilità immediata a cui si aggiunge la spedizione gratuita in un solo giorno garantita dall’e-commerce: se lo ordini subito entro domani sarà sulla tua scrivania oppure montato dietro allo schermo grazie al supporto VESA fornito in dotazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.