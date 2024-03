COUPON ESCLUSIVO per lo smartphone Xiaomi con 12GB di RAM e schermo AMOLED!

Non sai su quale smartphone buttarti per cambiare il tuo ormai datato? Eccolo qui! Xiaomi POCO X6 Pro 5G è davvero perfetto per qualsiasi utente. Le sue specifiche da top di gamma sono accessibili a tutti grazie al prezzo folle al quale è proposto al momento per via del coupon esclusivo presente su eBay. Inserendo il codice “PIT10PERTE2024” in fase d’acquisto, infatti, potrai portare a casa questo smartphone a soli 324,04€ anziché 360,05€!

Tutte le caratteristiche dello smartphone

Dotato del potente processore Snapdragon 695 5G, lo smartphone assicura un’esperienza di gioco fluida e reattiva, mentre i 12 GB di RAM consentono di eseguire più app contemporaneamente senza alcun rallentamento. Con una memoria interna di 512 GB, avrai tutto lo spazio necessario per archiviare foto, video e app senza preoccupazioni, garantendo così una libertà di utilizzo senza limiti.

Grazie al display AMOLED da 6,67″ con refresh rate a 120Hz, potrai vedere i tuoi film e le tue serie TV preferite direttamente sullo smartphone, mentre lo scrolling e il gaming risulteranno estremamente fluidi e reattivi, offrendo così un’esperienza visiva senza paragoni.

Lo smartphone sorprende anche nel comparto fotografico dato che la fotocamera tripla da 108MP ti consentirà di scattare foto e registrare video di altissima qualità in qualsiasi condizione di luce. E con l’obiettivo ultra grandangolare da 8MP potrai immortalare paesaggi mozzafiato, mentre la fotocamera macro da 2MP ti aprirà le porte del mondo microscopico, consentendoti di esplorare ogni minimo dettaglio.

Grazie alla batteria da 5000mAh, potrai dimenticarti di dover ricaricare il telefono di continuo, godendo così di un’autonomia di lunga durata che ti accompagnerà per tutta la giornata. Inoltre, con la ricarica rapida da 67W, avrai la possibilità di ricaricare il telefono in pochissimo tempo!

Fai tuo il fantastico Xiaomi POCO X6 Pro 5G per soli 324,04€, ma non dimenticare di inserire il codice “PIT10PERTE2024“!