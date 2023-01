Notebook HP: Intel Core, Wi-Fi 6 e W10 Pro a 314€

HP 250 G8 è il notebook ideale per il lavoro e lo studio, ma anche per la navigazione e l’intrattenimento multimediale. Spinto da una CPU potente di ultima generazione e dotato di un ampio schermo circondato da bordi sottili, oggi è protagonista di una promozione su eBay che lo rende acquistabile al prezzo di soli 314 euro. Come è possibile? È tutto merito di un coupon, da attivare semplicemente digitando il codice CASA23 prima di eseguire il pagamento.

HP 250 G8: grande offerta sul notebook con il coupon

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft, così da poter contare sulla ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti rilasciati. A livello di specifiche tecniche, il portatile integra un display Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Core i3-1115G4 con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, lettore SD, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, slot Ethernet, altoparlanti stereo, webcam in alta definizione con microfono, uscita video HDMI 1.4b, jack audio, porte USB 3.2 Type-C e Type-A, batteria da 41 Wh per un’autonomia elevata. Se desideri conoscere altre informazioni, ti invitiamo a consultare la scheda completa del prodotto.

Oggi, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare il notebook HP 250 G8 approfittando di un forte risparmio, al prezzo finale di soli 314 euro: tutto ciò che devi fare per ottenere lo sconto è inserire il codice CASA23 all’atto del pagamento, che poi potrai completare con PayPal o carta di credito.

A garantire l’affidabilità del venditore sono gli oltre 85.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay. Ricordiamo che è offerta la spedizione gratis, con ricezione direttamente a domicilio in pochi giorni: se lo ordini subito, la prossima settimana sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.