Speaker e lettore impronte per questo Mini PC: il coupon

ACEMAGICIAN TK11-A0 non è un Mini PC come tutti gli altri: basato sul sistema operativo Windows 11 Pro, integra un altoparlante stereo che rende superflua la connessione a speaker esterni e un lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica come su smartphone. Oggi merita un passaggio su queste pagine per il doppio sconto Amazon che permette di acquistarlo a prezzo stracciato, di cui è possibile approfittare attivando il coupon proposto dall’e-commerce.

Mini PC completo di tutto: coupon per doppio sconto

A livello di comparto hardware, tra le specifiche tecniche troviamo il processore Intel Core i5-1135G7 con GPU Iris Xe affiancato da 16 GB di RAM e SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati. A queste si aggiungono Wi-Fi, Bluetooth, quattro porte USB 3.0 Type-A e una Type-C con Thunderbolt che, insieme alle uscite video HDMI e DisplayPort è in grado di gestire la connessione simultanea a tre monitor con supporto alla risoluzione massima 8K. Ancora, ci sono uno lo slot Ethernet e il jack audio da 3,5 mm. Non mancano nemmeno le possibilità di upgrade per RAM fino a 32 GB e attraverso l’inserimento di SSD fino a 2 TB. Se hai bisogno di altre informazioni, le puoi trovare nella descrizione completa.

In questo momento, grazie all’offerta in corso, hai la possibilità di acquistare ACEMAGICIAN TK11-A0 al prezzo finale di soli 454 euro invece di 579 euro come da listino, grazie allo sconto di 125 euro di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratis a domicilio in un solo giorno: ciò significa che, se lo ordini subito, entro domani sarà a casa tua. Lo potrai mettere sulla scrivania oppure montarlo dietro allo schermo grazie alla staffa VESA inclusa nella confezione insieme a un cavo HDMI, al manuale e all’alimentatore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.