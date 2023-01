Mini PC potente con Windows 11 Pro: coupon -100€

Il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato su NiPoGi AM06 è solo la ciliegina sulla torta di questo Mini PC, tra le migliori occasioni Amazon di oggi. Potente, versatile e davvero compatto (12,7×12,7×3,8 centimetri,), si trova infatti in sconto di ben 100 euro rispetto al prezzo di listino, grazie a un’offerta di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato.

NiPoGi AM06: una super offerta sul Mini PC

Diamo uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche integrate, così da comprendere meglio quali siano le sue potenzialità. Troviamo processore AMD Ryzen 3750H affiancato dalla GPU Radeon RX Vega, 16 GB di RAM, unità SSD ultra-veloce da 512 GB con possibilità di espansione, Wi-Fi e Bluetooth integrati, porte USB 3.0 Type-A e Type-C, uscite video HDMI e DisplayPort per la connessione a più schermi (fino a un massimo di tre) con risoluzione 4K, slot Ethernet e due jack audio. Se hai bisogno di conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa.

In questo momento, NiPoGi AM06 è in vendita su Amazon con una spesa finale di soli 395 euro invece di 495 euro come da listino, grazie al coupon sconto di 100 euro proposto dall’e-commerce, che garantisce anche disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno.

Se lo ordini subito, entro domani sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti per lavoro, studio, navigazione o intrattenimento multimediale. Ricordiamo che è inclusa la staffa VESA per il montaggio dietro allo schermo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.