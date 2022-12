Mini PC con CPU Intel, 8/128GB e W10: coupon sconto

Le caratteristiche di Minisforum GK41 lo rendono il Mini PC ideale per gestire le operazioni base della produttività, ma anche per studio, navigazione, comunicazione e intrattenimento multimediale. Oggi lo trovi in sconto su Amazon: per approfittarne è sufficiente attivare il coupon dedicato.

L’offerta Amazon sul Mini PC: Minisforum GK41

Tra le specifiche tecniche più importanti troviamo il processore Intel Celeron J4125, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM LPDDR4, SSD da 128 GB per l’archiviazione dei dati (possibilità di espansione con unità SATA M.2 o da 2,5 pollici), lettore di schede microSD, doppio slot Ethernet, quattro porte USB 3.0, uscite video HDMI e DisplayPort con supporto alla risoluzione 4K e alla connessione simultanea di due monitor, doppio jack audio da 3,5 mm per microfono e cuffie o altoparlanti. Per tutti le altre informazioni, è possibile far riferimento alla descrizione completa del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10, con licenza ufficiale Microsoft. In questo momento, il Mini PC di Minisforum (modello GK41) è in vendita al prezzo finale di 179 euro con uno sconto importante sul listino.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita e consegna immediata in un giorni: se lo ordini subito, domani sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.