Il tuo nuovo notebook: Teclast F15S a -90€ (coupon)

Segnaliamo l’offerta di Amazon che oggi permette di acquistare il notebook Teclast F15S in forte sconto: per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato, che porta la spesa finale a soli 209 euro. Un’ottima occasione per chi è alla ricerca di un computer da avere sempre con sé, versatile e al tempo stesso economico.

Lo sconto di oggi su Amazon per il notebook Teclast F15S

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate, che rendono il portatile adatto alla produttività di base, allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. Nel suo design sottile ed elegante sono inclusi il display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron N4020 con GPU Intel UHD Graphics 500, 6 GB di RAM, unità SSD da 128 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 1 GB), Wi-Fi dual Band, Bluetooth 4.2, tastiera full size, webcam con microfono, altoparlanti e una gamma completa di porte per la connettività tra le quali rientrano slot microSD, due USB 3.0 Type-A, jack audio e uscita video mini-HDMI. La batteria garantisce un’autonomia dichiarata che arriva a sette ore con una sola ricarica.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft (e possibilità di aggiornamento a Windows 11) per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Tutto questo, oggi, può essere tuo al prezzo finale di soli 209 euro grazie all’offerta su Amazon che permette di acquistarlo in forte sconto, semplicemente attivando il coupon dedicato che abbatte la spesa di 90 euro rispetto al listino.

La promozione è valida per un numero limitato di unità: meglio non perdere tempo e approfittarne subito prima del sold out. L’e-commerce garantisce la spedizione gratuita a domicilio entro pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.