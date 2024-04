Criptovalute: i buoni motivi per scegliere eToro

Con ben 17 anni di esperienza alle spalle, eToro (apri un account) è una delle realtà più longeve nel settore del trading online. Se il tuo obiettivo è quello di creare e gestire un portafoglio di criptovalute, magari beneficiando del trend che di recente ha portato Bitcoin a far registrare un nuovo record storico, è la scelta giusta.

eToro, la piattaforma giusta per le criprovalute (e non solo)

Tra i buoni motivi vale la pena citare la community formata da 30 milioni di utenti distribuiti in oltre 100 paesi di tutto il mondo, senza dimenticare i più di 5.000 strumenti messi a disposizione dal servizio. Ci sono anche funzionalità esclusive come CopyTrader che permette di copiare automaticamente le mosse di altri investitori, replicando così le mosse di chi ha successo. Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata.

Tornando alle criptovalute, non c’è solo Bitcoin. La piattaforma consente un’ampia libertà di scelta, proponendo tutti i più importanti asset di questo ambito, inclusi Ethereum, Solana, Shiba e Dogecoin solo per fare alcuni esempi. L’acquisto e la vendita possono essere effettuati in modo facile e veloce, anche attraverso l’applicazione mobile da portare sempre con sé, nello smartphone.

La diversificazione del portafoglio è un altro dei punti di forza che eToro può vantare: ci sono azioni, ETF, materie prime, valute e indici, per un raggio d’azione che copre ogni settore, da quello tech all’assistenza sanitaria, dal mercato di New York a quello di Hong Kong.

Infine, la ciliegina sulla torta, perfetta per i neofiti. All’apertura di un nuovo account sono accreditati 100.000 dollari in un wallet virtuale, così da poter far pratica nel trading senza correre alcun rischio per il proprio capitale. Volendo, sarà poi possibile passare in un istante dalla demo alle operazioni reali, non appena acquisita sufficiente familiarità con le dinamiche.